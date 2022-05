250 Hinweise zum „Mordfall Bodi“ haben die Polizei bislang erreicht – der entscheidende Tipp war allerdings noch nicht darunter. Am Mittwochabend werden in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ die letzten Tage und Stunden im Leben von Diana Bodi nachgestellt. Kriminalhauptkommissar Roland Morzik erklärt, was sich die Ermittler davon erhoffen – und wo entscheidende Hinweise herkommen könnten.

Wer aktuell einen Termin im Bürgercenter braucht, muss mit einer Vorlaufzeit von acht Wochen rechnen. Das kann so nicht bleiben, finden die Grünen, die unter anderem eine Rückkehr vom Terminvergabesystem zu einem Regelbetrieb fordern. Das Probleme liegt aber woanders, heißt es aus dem Rathaus.

Die Polizei hat den mutmaßlichen Täter einer Serie von Überfällen festgenommen. Der 45-jährige Mann soll zwischen März und April für mindestens sieben Überfälle auf Apotheken, Bäckereien und eine Tankstelle verantwortlich sein.

Am SV Meppen hat es nicht gelegen, dass der FCK nicht direkt aufsteigt. Die Meppener haben am vergangenen Spieltag gegen Braunschweig gewonnen. Als Anreiz hatten FCK-Fans Spenden für Fritz-Walter-Bier gesammelt. Warum die Aktion abgesagt wurde, obwohl das Freibier bereit stand.

Große Erleichterung herrscht seit dem vergangenen Wochenende beim Tierschutzverein Kindsbach. Die Suche nach einem neuen Domizil hat ein etwas überraschendes Ende.

Das hätte übel ausgehen können: Ein betrunkener Autofahrer war am Montagabend mit Tempo 140 zwischen Hauptstuhl und Bruchmühlbach-Miesau unterwegs.