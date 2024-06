Das Duo Wortlaut – die Schauspieler Madeleine Giese und Rainer Furch – ist am kommenden Wochenende gleich drei Mal literarisch aktiv: im Karlstal, im Japanischen Garten und in der Friedenskapelle.

Am Samstag spazieren Madeleine Giese und Rainer Furch ab 19 Uhr auf literarischen Spuren durchs Karlstal – erstmals seit zehn Jahren wieder, wie der Pfalztheater-Schauspieler mitteilt. Außerdem bietet das Paar am Wahlsonntag ab 11 Uhr eine literarische Führung durch den Japanischen Garten an. Und beide sind am Sonntagabend dann ab 18 Uhr mit Akkordeonistin Alexandra Maas in der Friedenskapelle mit dem Programm „Europa in 90 Minuten“ zu erleben, passend zur Europawahl laut Furch „eine kurzweilige musikalisch-literarische Reise durch alle Mitgliedsländer der EU und ein (ent-)spannender Wahlausklang“.

„Finster war’s, der Mond schien helle“, heißt der rund zweistündige literarische Spaziergang durchs Karlstal am Samstag. Die Schlucht gilt als „der wildromantischste Kilometer des ganzen Pfälzerwaldes“, ist aber auch ein Landschaftsgarten, gestaltet von Friedrich Ludwig Sckell (1750-1823). Der berühmte Stadt- und Landschaftsplaner, der in München den Englischen Garten begründete, hatte einen Wanderweg mit kleinen Holzbrücken angelegt und einen hölzernen Pavillon in das Tal eingepasst. Beim Rundgang sprechen Furch und Giese über Sckell und interpretieren Balladen, Moritaten und Sagen, die vor Ort spielen: an der Moosalb, in der Eremitenhöhle oder auf einem Felsbrocken. Schiller, Goethe, Hebbel, Meyer, Heine und Rückert kommen zu Ehren. Und die Gäste treffen auf einen „eiskalten Gasanstaltsdirektor“ oder einen „lüsternen Metzgerlehrling“.

Gedichtee, Lieder und Musik

„Ein uralter Teich, ein Frosch springt herein“ heißt haikuhaft der Lesespaziergang durch den Japanischen Garten, der von Buddhas Füßen über den Berggarten und die Wasserlandschaften zum Teehaus am Koi-Teich führt und rund 1,5 Stunden dauert.

Gedichte, Lieder und Musik aus allen 27 Mitgliedsstaaten der Europäischen Union gibt es dann am 9. Juni ab 18 Uhr bei „Europa in 90 Minuten“ zu hören. Angekündigt ist „eine musikalisch-literarische Odyssee“ mit Gedichten, Sagen, Märchen, Liedern und Melodien aus allen Zeiten durch die heutige EU. Mit dabei sind Texte und Töne von Cervantes, Michelangelo, Brel, Beckett, Prevert, Pessoa, Kreisler, Kafka, Lindgren, Tranströmer, Andersen, Chopin, Monti, Beethoven und – trotz Brexit – Shakespeare.

Termine und Karten

Anmeldung für den Spaziergang durchs Karlstal am 8. Juni, 19 Uhr, über die Tourist-Info Trippstadt, Telefon 06306 341; Mail: info@trippstadt.de. Treffpunkt: Parkplatz neben der Klug’schen Mühle.

Anmeldung für den Rundgang durch den Japanischen Garten am 9. Juni um 11 Uhr unter info@japanischergarten.de oder 0631 3706600.