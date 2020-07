Straßen, Namen, Straßennamen: Pompöse Super-, Mega- und Giga-Reklame ist keine Erfindung unserer Zeit. Schon im 19. Jahrhundert feierte die Superlativ-Presse den Dichter Oskar von Redwitz als „Messias der Poesie“. Trotz dieser Etikettierung ist er heute weitgehend vergessen. Immerhin trägt in Weilerbach, wo er einige Jahre seines Lebens verbrachte, eine Straße den Namen des Schriftstellers.

„Die gemeinen Nadelstiche des Lebens machen das Gesicht unwirsch und trübe; die große Tragik kann es sogar verschönern.“ (Oskar von Redwitz)

Vor 150 Jahren besaß Oskar von Redwitz unter Literaten ein derart hohes Ansehen, dass er Aufnahme in alle wichtigen Lexika fand. Seine Bücher waren Bestseller, seine schwärmerisch-romantischen Gedichte in aller Munde. Das fromm-sentimentale Versepos „Amaranth“, das 1849 erschien, erlebte in den folgenden fünf Jahrzehnten über 50 Auflagen. Außerdem veröffentlichte zahlreiche Romane und Bühnenstücke.

Als die Weilerbacher ihre Straßen nach Dichtern wie Eichendorff, Mörike und Brentano benannten, bot sich auch Oskar von Redwitz als Taufpate an. Denn immerhin lag hier eine Station auf dem etappenreichen, über weite Strecken unglücklichen Lebensweg des Poeten-Promis.

Geboren im „Kittchen“

Wiewohl Spross eines uralten fränkischen Adelsgeschlechtes, kam Maximilian Heinrich Oskar von Redwitz-Schmölz 1823 im Kittchen zur Welt: Sein Vater war Direktor des Zuchthauses von Lichtenau bei Ansbach und übernahm vier Jahre später die Leitung des Zentralgefängnisses in Kaiserslautern. Die Familie zog jeweils mit, als er anschließend nach Speyer, Schweigen und schließlich Zweibrücken versetzt wurde.

Der junge Oskar von Redwitz besaß, wie es in einer Biografie heißt, ein „poetisches Gemüth“ und eine „schwärmerische, ideal(istisch)e Geistesrichtung“. Trotz dieser musischen Wesensart schloss er ein trockenes Jurastudium ab und trat in den nicht minder drögen Verwaltungsdienst ein. Schließlich landete er in einer Anwaltspraxis in Kaiserslautern, wo er sich laut zeitgenössischer Quelle der „täglich achtstündigen, geisttödtenden Kanzleiarbeit“ widmen musste. Nach Feierabend jedoch erklomm der junge Rechtsgelehrte das Dichterross.

„Es muss was Wunderbares sein

Ums Leben zweier Seelen.

Sich schließen ganz einander ein,

Sich nie ein Wort verhehlen;

Und Freud und Leid und Glück und Not

So miteinander tragen,

Vom ersten Kuss bis in den Tod

Sich nur von Liebe sagen.“

Und er verlobte sich im Sommer 1848 mit dem gerade 15-jährigen Adelsfräulein Mathilde Hoscher. Die Speyererin bewohnte mit der verwitweten Mutter einen hochherrschaftlichen Landsitz auf dem Schellenberger Hof bei Weilerbach und war mithin eine hervorragende Partie. Die beiden heirateten 1851 in Weilerbach und bezogen alsbald die dortigen Güter, welche die Braut mit in die Ehe brachte. Zu dieser Zeit war Oskar von Redwitz bereits ein deutschlandweit berühmter und viel gelesener Dichter.

Mit nicht einmal 25 Jahren hatte er in einem Mainzer Verlag die Verserzählung „Amaranth“ veröffentlicht. In der vielbändigen „Allgemeinen deutschen Biografie“ war noch 1907 zu lesen, das Buch sei für den Autor „ein stürmischer und rascher Sieg“ gewesen, „wie ihn kein deutscher Dichter in jenen Jahrzehnten errungen hat“.

Der Weilerbacher Heimatforscher Kurt Schäfer, der dem Dichter 2011 ein langes Referat im örtlichen Reinhard-Blauth-Museum widmete, verortet das Erstlingswerk in der „idealisierten Welt des ritterlichen Mittelalters mit ihren Sagen, ihren Auseinandersetzungen zwischen Gut und Böse, ihrer schwärmerischen Verteidigung eines intensiv gelebten Christentums“.

Rastloses Wanderleben

Schäfer erwähnt in seinem Vortrag außerdem, dass Redwitz während seiner Weilerbacher Jahre mit dem protestantischen Pfarrer zur Jagd ging und zeitweilig mit dem Zweibrücker Schriftsteller Wilhelm Molitor befreundet war. Schilderungen der Pfälzer Landschaft sind in seinem Werk allemal auszumachen, wie auch Schäfer aufzählt: „in dem Land der Burgen und Schlösser, (…) des Kaiserdoms zu Speyer mit der dort präsenten Erinnerung an die salischen Herrscher des Reichs, im Blick auf den Trifels (…), mit der Burg Barbarossas in Lautern, mit der Schönheit der (…) Landschaften, des Reichswalds (und des) Schellenberger Hofs, der emotionsträchtigen west-pfälzischen Moorniederung und der hügeligen Weite des Nordpfälzer Berglands“.

Im Übrigen führte der Dichter ein rastloses Wanderleben, zumal ihn gesundheitliche Probleme immer wieder zu Ortswechseln zwangen. 1854 zog er auf sein oberfränkisches Schloss Schmölz bei Kronach. Nach dessen Verkauf lebte er in München und schließlich in Meran. Er wandte sich der Politik zu und saß einige Jahre als liberaldemokratischer Abgeordneter in der Bayerischen Bezirkskammer.

Sein literarischer Ausstoß blieb davon unbeeinflusst. Neben Gedichten schrieb er mehrere erfolgreiche Theaterstücke und den auf drei Bände verteilten autobiografischen Roman „Herman Stark“. In diesem Werk spiegeln sich der frühe Tod zweier seiner sechs Kinder sowie schwere gesundheitliche Probleme wider.

„Solang mein Himmel heiter blaut,

Will ich nicht an die Wolke denken;

Solang die Locke nicht ergraut, / Will

ich mein blühend Haupt nicht senken.

Denkt denn die Blume ans Verblüh'n,

Wenn sie der Knospe sich entwindet?

Und denkt der Stern in seinem Glüh'n,

Dass er am Morgen schon erblindet?“

In den Quellen ist von einem „schweren Nervenleiden“ die Rede, das Redwitz durch hohe Morphiumdosen zu lindern suchte. Nach diversen Entziehungskuren, Therapien und Sanatoriumsaufenthalten begab sich der „körperlich ganz gebrochene“ Dichter in eine „Nervenheilanstalt“ nahe Bayreuth, wo er 1891 mit 68 Jahren starb.

In Gossensaß am Brenner, wo er häufig Erholung gesucht hatte, wurde unmittelbar nach seinem Tod ein Redwitz-Platz eingeweiht, in Meran steht seine Büste. Sein Oeuvre ist vergessen. Doch ein Satz aus seiner Feder lebt als Phrase der volkstümlichen Alltagssprache fort. Auf sein 1859 entstandenes Bühnenstück „Philippine Welser“ geht die Redewendung „Holla, die Waldfee“ zurück.