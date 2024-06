Kaiserslautern ist im Volksfest-Fieber! Vom 24. Mai bis zum 3. Juni steigt auf dem Messeplatz wieder die beliebte Maikerwe. Welche kleinen Geschichten lohnt es, zu erzählen? Was verrät der Blick hinter die Kulissen? Heute: Teil sieben unserer Serie.

Wen sollte man zur Beliebtheit von Schokoküssen befragen, wenn nicht Helga Wild – jene Frau, die sie seit fast fünf Jahrzehnten, seit 1975, hier verkauft. An diesem verregneten Samstagmittag steht sie also wieder hinter der Theke ihres „Süße Spezialitäten“-Stands, eingerahmt von Zuckerstangen und Lebkuchenherzen, und spricht über den Zauber eines nicht wegzudenkenden Kerwe-Klassikers. Mokka, Kokos, Rum-Traube-Nuss: Also, Frau Wild, warum ist er denn nun so populär, der Schaumkuss – eine Süßigkeit, die ja eigentlich aus nicht mehr besteht als aus aufgeschlagenem Eiweiß, einer Schokoglasur und einer Waffel? „Weil es den schon ewig gibt!“, ruft die Kaiserslauterer Schaustellerin dann. „Bald werde ich 70, und bereits in meiner Kindheit haben wir ihn auf der Kerwe gegessen. Damals hat einer noch zehn Pfennig gekostet.“ Ja ja, lange ist’s her. Heute muss man für einen Schokokuss an ihrem Stand fast einen Euro hinlegen.

Und da, sagt Helga Wild, gelange man gleich zum großen Problem, zu einer Sache, die sie selbst ärgere: den Preis. Sie habe die ganze Entwicklung ja miterlebt, erzählt sie. Zehn Pfennige, später 60, irgendwann 50 Cent – aber ein Euro? Nein, räumt Wild ein, das sei „viel zu teuer“. Dass sie und ihr Gatte Harald, wie übrigens all die anderen Buden, so viel verlangen müssten, liege nämlich am Einkauf: Zwischen 50 und 70 Cent koste ein Schokokuss im Großhandel – einen hohen Umsatz mache man da auf Festen kaum. „Viele Leute haben das Geld nicht dafür. Früher haben sie zehn, 20 in der Box gekauft. Heute ist das anders“, sagt Wild. Wenn sie die Schaumküsse nach heißen Tagen dann noch kistenweise in den Müll werfen müsse, „dann lohnt sich das überhaupt nicht mehr“. Aber ja, der Klassiker gehöre eben zu jeder Kerwe. Am Montag stehen Wild und ihre Schaustellerkollegen übrigens noch von 14 bis 22.30 Uhr auf dem Lautrer Messeplatz – das große Feuerwerk ist für 22 Uhr angesetzt