In schlichtem Rahmen und in Begleitung eines kleinen Teilnehmerkreises begutachtete Baudezernent Peter Kiefer(FWG) am Donnerstagmittag den in diesem Jahr abgeschlossenen Ausbau des Maienweges in Erfenbach. Die Kosten schlagen mit 337.000 Euro zu Buche. Dafür werden die Anlieger mit Beiträgen zwischen 20.000 und 60.000 Euro zur Kasse gebeten.

„Endlich ist die Straße in einem Zustand, den man sich vor der eigenen Haustür wünscht“, meinte Kiefer. Der Großteil des Maienweges habe bisher ja nur als holprige Schotterpiste