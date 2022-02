Einmal noch ins Stadion kommen, Betzeatmosphäre schnuppern, den FCK zaubern sehen. Zwei Bewohner des Hospizes in Landstuhl wünschten sich nichts sehnlicher als das. Und ihre Betreuer wollten ihnen da unbedingt helfen. Sie riefen den Wünschewagen. Und was sich dann abspielte, war noch viel schöner als alles, was sie sich erträumt hatten.

„Die Meldung kam am Montag vor dem Spiel“, erinnert sich Christina Wickert, Projektkoordinatorin des Wünschewagens des Arbeiter-Samariter-Bundes in Worms. Sie und unzählige ehrenamtliche Helfer versuchen schwerkranken Menschen, die manchmal nur liegend transportiert werden können, medizinische Betreuung brauchen, ihren letzten Wunsch zu erfüllen. Finanziert wird das Projekt ausschließlich durch Spenden. Sie versuchen möglichst jeden Wunsch zu erfüllen, fahren die Schwerkranken noch mal ans Meer, zu einem Konzert, zu ihrer Familie oder eben ins Stadion.

Dass jemand ins Stadion will, ist für Wickert nichts Ungewöhnliches, aber dass gleich zwei Fans aus demselben Hospiz zur gleichen Zeit den Wunsch äußern, ist schon was Besonderes. „Wir hatten zum Glück gerade ein zweites Fahrzeug, weil das alte in die Jahre gekommen ist und wir schon ein neues haben“, erzählt die Projektkoordinatorin vom ASB. Aber die Sache mit dem Heimspiel, das schon am Samstag war, war nicht so leicht zu lösen. „Sportlich, aber wir kriegen das hin“, war die Reaktion des FCK, als die Anfrage vom Wünschwagen kam. Es musste alles schnell gehen, denn beim nächsten Heimspiel hätte sich der Wunsch vielleicht nicht mehr erfüllen lassen. Am Ende klappte alles. Die Bewohner waren fit genug für den Transport, die Behörden gaben ihr Okay, das mit den Tickets wurde flexibel geregelt, Behindertenbeauftragter Erich Huber war sofort zur Stelle, um alles vor Ort zu regeln und sich um die besonderen Gäste zu kümmern: die FCK-Fans, die vier ehrenamtlichen Wunscherfüller, eine Pflegefachkraft aus dem Hospiz.

Schals und Wimpel

Erich Huber nahm die Gäste auf dem Parkplatz Süd 1 in Empfang, hatte Schals, FCK-Wimpel und Fairplay-Aufkleber als Willkommensgeschenke dabei und freute sich mit ihnen auf das Spitzenspiel gegen Magdeburg.

Mindestens drei Glücksfälle brachte die Aktion mit sich: Für den ASB, bei dem sich die Pflegefachkraft aus dem Hospiz, beeindruckt von dem Besuch im Stadion, hinterher beim ASB meldete und erklärte, dass sie künftig als ehrenamtliche Wunscherfüllerin helfen will. „Ihre Kollegin, die auch im Hospiz arbeitet und als Wunscherfüllerin arbeitet, hat ihr davon erzählt. Am Ende hat sie sich gemeldet und zugesagt“, freut sich Christina Wickert.

Sehnlichster Wunsch

Für den FCK-Behindertenbeauftragten Erich Huber, der zum Dank einen kleinen Plüschbären mit ASB-Logo bekam und den die Aktion sehr berührte. Er war beeindruckt vom Engagement, mit dem alle alles dafür taten, damit sich die Gäste aus dem Wünschwagen im Fritz-Walter-Stadion wohlfühlten. „Mich berührte es sehr, für ein paar Stunden als kleines Rädchen an diesem beeindruckenden Projekt teilhaben zu dürfen.“ Die Eindrücke, die er gewonnen habe, hätten einen „ganz speziellen Stellenwert“ in seinem jahrelangen Fanclub-Engagement für die Rollis und in seinem Amt, erklärt er. Der Behindertenbeauftragte war beeindruckt von der Strahlkraft, die der FCK habe, „wenn sich zwei Menschen auf den letzten Metern ihres Daseins nichts sehnlicher wünschen, als noch einmal auf den Betze zu kommen“.

Und dann war da noch der besondere Glücksfall für die zwei FCK-Fans aus dem Hospiz. Die ausgerechnet das Spiel erwischten, in dem mal wieder richtig viele Zuschauer im Stadion waren und in dem sie zwei Tore und einen Punkt für den FCK feiern durften.

Seit Samstag hängt am Infusionsständer eines Schwerkranken ein FCK-Wimpel und er rollt damit glücklich durchs Hospiz. Für ihn hat sich sein sehnlichster Wunsch erfüllt. Er war noch mal auf dem Betze.