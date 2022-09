Mit einem Tanztee-Marathon ging am Sonntagabend eine Ära zu Ende. Das Lautrer Wirtshaus, eine Institution in der städtischen Gastro-Szene, hat damit endgültig Abschied von seinen Gästen genommen. Viele wünschen sich eine schnelle Nachfolge-Regelung.

Es war der erwartet emotionale Abschied. Schon zur Mittagszeit wurde im Saal des Wirtshauses das Tanzbein geschwungen. Alle wollten sie dabei sein bei diesem letzten großen Ereignis im „Bahnheim“, wo in den zurückliegenden Jahren etliche Musik- und Kulturveranstaltungen über die Bühne gegangen waren. Auch, um Abschied zu nehmen von einer liebgewordenen Tradition.

Acht Jahre lang haben sich Seniorinnen und Senioren immer wieder sonntags zum Tanztee getroffen. Alle drei Bands, die sich bei diesen besonderen Ereignissen regelmäßig abgewechselt hatten, sollten zum großen Finale gemeinsam einen „Marathon“ bestreiten. Insgesamt acht Stunden lang präsentierten sie Melodien, die jeder kennt. Die Gefühle hatten währenddessen nicht durchgängig Schweigepflicht.

„Wo sollen wir denn jetzt hingehen?“

Es war viel Wehmut zu spüren unter den rund 140 tanzbegeisterten Gästen. Auch wenn einigen zur Kaffeezeit bereits die Füße schmerzten, wollten sie diesen Tag noch einmal genießen. Aufsaugen. Trost unter Gleichgesinnten suchen. Einige summten vielsagend den Klassiker „Stand by me“ mit, wohl adressiert an die drei Musikkapellen „Happy Dance Music“, „Celebrations“ und „Dance Express“, die jahrelang für Abwechslung und Lebensfreude im Bahnheim gesorgt hatten.

„Wo sollen wir denn jetzt hingehen?“, war die wohl am häufigsten gestellte Frage. Weshalb sich viele Stammgäste eine rasche Nachfolge-Regelung wünschen. Am liebsten natürlich mit einem Pächter, der diese liebgewonnene Tradition des Tanztees fortführt. Denn Angebote dieser Art sind rar gesät in der Region. Doch genau diese Konstante hat den überwiegend betagteren Gästen in unruhigen Zeiten Trost gespendet.

Auch für Uwe Graf, der das Lautrer Wirtshaus fast 14 Jahre lang betrieben hat, war es ein emotionaler Abschied. Natürlich konnte er sich darauf vorbereiten, doch der Vergangenheit Lebewohl zu sagen ist manchmal schwerer als gedacht: „Gefühle außer Plan, wie in einer Achterbahn.“ „Die letzten Tage waren sehr aufwühlend“, gesteht Graf. Einige Gäste seien von der Ankündigung, die Kult-Gaststätte schließen zu wollen, schlichtweg geschockt gewesen. Andere hätten sich mit liebevollen Worten von ihm verabschiedet und ihm für viele schöne Stunden gedankt. Zum Kehraus musste er immer wieder auch an seine Eltern denken, die zwischen 1970 und 84 das einstige „Bahnheim“ betrieben und damit den Grundstein für das spätere „Wirtshaus“ legten.

Viele tanzen in vornehmer Sonntagskleidung

Die Wertschätzung für diese Institution wurde am Sonntag noch einmal deutlich. Eng an eng tanzten die Paare, viele in vornehmer Sonntagskleidung, zu den Hits der letzten Jahrzehnte. Ganz eng wurde es immer dann, wenn ein Line Dance aufgerufen wurde und tatsächlich jede freie Fläche genutzt werden musste. Zur Not auch direkt vor dem Salatbuffet.

Während sich die meisten noch beim Foxtrott oder Rumba amüsierten, plante Uwe Graf gedanklich bereits den Auszug. Am Montag wurde das Lautrer Wirtshauses nahezu komplett ausgeräumt. Der Verein Herzenssache Kaiserslautern wird große Teile des Inventars an bedürftige Familien in der Stadt weitergeben.

Uwe Graf wird am 1. Oktober unter dem Namen Lautrer Wirtshaus in der Rudolf-Breitscheid-Straße seinen neuen Liefer- und Partyservice eröffnen. Wann es im „Bahnheim“ weitergehen wird, steht noch nicht fest. Der Hauseigentümer, die Baugenossenschaft Bahnheim, hat vor einer Neueröffnung „umfangreiche Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen“ angekündigt.