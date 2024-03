Der „Lautrer Demokratieladen“ ist das neueste Projekt der Stabsstelle Bildung und Ehrenamt der Stadt. Er startet am Freitag in der Schneiderstraße 12. Zwei Wochen lang stehen kostenlose Lesungen, Konzerte, Diskussionsrunde und ein Pub-Quiz auf dem Programm, auch an anderen Orten in der Stadt.

Als vorgezogenen Auftakt zum „Lautrer Demokratieladen“ gibt es eine Ausstellung im Rathaus-Foyer: Die Vernissage zu „Demokratie stärken – Rechtsextremismus bekämpfen“ der Friedrich-Ebert-Stiftung beginnt am Donnerstag, 7. März, um 16 Uhr.

Ziel des Projektes ist es, die Bevölkerung über Themen wie Demokratie, Beteiligung und Vielfalt zu informieren. Vormittags gibt es Workshops und Lesungen für Schulklassen. Nachmittags und abends ist das Programm für jedermann zugänglich.

Das Programm der ersten Tage

Die offizielle Eröffnung des „Lautrer Demokratieladens“ erfolgt am Freitag, 8. März, um 16 Uhr durch Oberbürgermeisterin Beate Kimmel und SPD-Bundestagsabgeordneten Matthias Mieves. Es folgt der Impulsvortrag „Geschichte erinnern – Demokratie stärken“ von Kristina Buchna von der Stiftung Hambacher Schloss. Anschließend findet eine Lesung zum Weltfrauentag in der Scheune des Theodor-Zink-Museums ab 19 Uhr statt. Andrea Landfried liest aus ihrem Erzählband „Pasteurgasse 4, täglich“. Darin berichtet sie über Varianten des weiblichen und lesbischen Begehrens.

Der Demokratieladen ist am Samstag, 9. März, von 10 bis 13 Uhr geöffnet. Ab 11 Uhr informiert der Ehrenamtskoordinator Daniel Helmes, wo und wie sich Bürger in Kaiserslautern ehrenamtlich engagieren können. Mitsingen ist dann angesagt ab 17 Uhr in der Scheune des Theodor-Zink-Museums, wenn der Liedermacher Uli Valnion traditionelle und neue Lieder zur Demokratiebewegung zum Besten gibt.

Eben dort findet am Sonntag, 10. März, ab 11 Uhr das Kinderkonzert „Music Connects Europe − Eine musikalische Reise für Kinder“ statt. Das Duo IC Strings bringt dabei Musikstücke aus verschiedenen Ländern Europas mit. Von 14 bis 17 Uhr geht es im Demokratieladen mit dem Kunst-Workshop „Kunst als Meinung“ von Cristina Beard weiter. Dabei soll mit Malen, Druck oder Collage die eigene Meinung zum Ausdruck gebracht werden. Eine Anmeldung unter bildungsbuero@kaiserslautern.de ist notwendig. Um 18 Uhr liest Natasha A. Kelly aus ihrem Buch „Schwarz. Deutsch. Weiblich“ in der Scheune des Theodor-Zink-Museums. Die Berliner Professorin und Afrodeutsche erklärt anhand von eigenen rassistischen Erfahrungen im Alltag sowie durch historische Beispiele, wie der Diskurs um Feminismus durch rassistische Vorurteile beeinflusst wurde.

