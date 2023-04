Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Michael Seitz steigt wieder in den Ring. Der Internationale Deutsche Meister im Cruisergewicht will am Samstag in der Friedrich-Ebert-Halle in Ludwigshafen seinen Titel gegen Muhammad Oguzhan Arifogullari verteidigen.

Es ist eine freiwillige Titelverteidigung des Lauterer Profiboxers, der sich im vergangenen Mai in der Fruchthalle den Meistergürtel durch einen K.-o.-Sieg über den Ungarn Tamas Toth holte. Der Kampf gegen