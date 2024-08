Museumspädagogik. Klingt sperrig. Und irgendwie arg nach Schule. Kunstvermittlung? Schon besser. Aber auch dieser Begriff erfasst nicht in Gänze, was hinter eben jener so benannten Abteilung steckt, die Benjamin Kosar im Museum Pfalzgalerie Kaiserslautern (mpk) leitet. Im September geht er wieder in die Offensive.

Jeder angehende Journalist lernt, dass man Substantive, die auf -ung, -heit oder -keit enden, tunlichst vermeiden sollte. Von wegen Behördensprache und/oder Nominalstil. Oft lässt sich das dann