Der Countdown läuft. Christoph Dammann, der Leiter des Referats Kultur der Stadt Kaiserslautern, ist froh, wenn es losgeht. Und los geht“s am Samstag. Dann verwandelt sich die Innenstadt zu einer einzigen großen Bühne.

An 25 Spielorten in der Stadt warten 80 Programmpunkte auf Besucher. „Wir sind wieder beim früheren Format angelangt“, freut sich Dammann. „Kein Vergleich zu den beiden Vorjahren, in denen es coronabedingt nur kurze Nächte waren.“ Ein Jahr Planungsvorlauf habe die „Lange Nacht der Kultur“ gehabt. Gleich nach der Sommerpause habe er im vergangenen Jahr mit der Planung begonnen. „Im Mai haben wir bereits das Programmheft zur Langen Nacht der Kultur herausgebracht.“ Alle Auftritte der Künstler vertraglich abzusichern, sei viel Arbeit gewesen.

Kultursommer Rheinland-Pfalz spielt auch eine Rolle

„Ostwind“, das Motto des Kultursommers Rheinland-Pfalz, wird sich in mehreren Programmpunkten der Langen Nacht der Kultur widerspiegeln. Beispielsweise verweist Dammann auf das Lena Hauptmann Quintett und dessen Lausitzer Sängerin, die mit ihrem sorbischen Jazz-Pop-Song 2020 „Tysac Cowanjow“ beim „Deutschen Rock & Pop Preis“ punktete. Ein weiterer Tipp des Kulturchefs ist „Äl Jawala“, ein Quintett, das sich mit seinem Musikstil zwischen Balkan-Beat und Modern Klezmer bewegt. Doch nicht nur die Fruchthalle als „Kraftzentrale“ der Langen Nacht wird bis nach Mitternacht Erstklassiges zu bieten haben. Pfalztheater, Pfalzgalerie, Japanischer Garten und die Kirchen der Innenstadt haben ihre Türen geöffnet. Neue Spielorte seien der Copacabana-Club in der Lutrinastraße, der Verein Pälzer Bagage mit seinem Treff in der Bismarckstraße und die Freimaurerloge Galilei 810 in der Augustastraße.

Die Hälfte der Spielorte hat freien Eintritt

Erleichtert ist Dammann, die Kulturnacht ohne Auflagen durchführen zu können. Die Hälfte der Spielorte hat freien Eintritt. Wie in den Vorjahren wird für den Besuch von Fruchthalle, Pfalztheater, Stadtmuseum, Pfalzgalerie, SWR-Studio und Japanischer Garten ein kostenpflichtiges Eintrittsbändchen benötigt. Der Platz von Christoph Dammann wird während der Langen Nacht in der Fruchthalle sein. Dort wird das Ereignis um 18 Uhr eröffnet. In die Veranstaltung integriert sei auch die Mölschbacher Kulturnacht anlässlich der 800-Jahr-Feier von Mölschbach, macht Dammann auf die Light Art Installation an der katholischen Kirche St. Blasius neugierig.