Vor 80 Jahren, im Winter 1942, erlebt die Stadt Kaiserslautern eine Zäsur im dritten Kriegsjahr: Flüchtlinge kommen in die Stadt. Die Industrie beschäftigt Zwangsarbeiter. Es gibt den ersten Tagalarm. Die Bautätigkeit wird eingestellt. Die ersten Bomben fallen.

Die Jahre ab dem Kriegsbeginn 1939 bis 1941 waren für Kaiserslautern, abgesehen von den mehr und mehr zunehmenden mörderischen Verbrechen an den jüdischen Mitbürgern und den Naziaufmärschen, im Grunde noch etwas „weltkriegs-ferne“ Jahre. Die vielen Todesanzeigen der 1939 für „Führer, Volk und Vaterland“ bei dem Überfall auf Polen und im Frankreichfeldzug 1940 gefallenen Soldaten waren verdrängt, nicht das persönliche Leid. Lautern war in den ersten drei Kriegsjahren eine stille Stadt, die Auferlegtes ertrug, doch nichts vergaß.

Im Jahr 1942, vor 80 Jahren, gab es eine Zäsur. Im bitterkalten, frostklirrenden Dezember 1942 schaute Kaiserslautern auf ein Jahr zurück, das den Weltkrieg der Stadt ganz nahebrachte. Auf der Wannsee-Konferenz war im März 1942 die sogenannte „Endlösung der Judenfrage“ beschlossen worden. Auch für die jüdischen Mitbürger der Stadt Kaiserslautern hatte dieser verbrecherische Beschluss endgültig todbringende Folgen. Am 23. November 1942 schloss sich der Ring um Stalingrad. Es gab Probleme, die Masse der Todesanzeigen aus dem Russlandfeldzug zu veröffentlichen. Die NSZ, die nationalsozialistische Zeitung, hielt sich mit Veröffentlichungen zurück.

Auf Luftangriffe vorbereitet

Was mögliche Luftangriffe betraf, war die Stadt vorbereitet. Die Luftschutzübungen waren absolviert. Der Gebrauch der „Feuerpatsche“, ein Besenstiel mit nassem Putzlappen, war eingeübt. Auf dem Speicher standen Wassereimer und Sandsäcke, um Brandbomben zu ersticken. Bei dem ersten „Nachtalarmen“ suchte kaum jemand einen Bunker oder Luftschutzkeller auf. Die Leute waren überzeugt, dass sich ein Angriff auf die „Stadt im Wald“ nicht lohnte. Man schien sicher zu sein, wo die Bomben abgeladen werden, über den großen Industriestädten, erstmals am 3. Juni 1940 über Ludwigshafen und am 16. Dezember 1940 über Mannheim.

Die ersten Bomben fielen allerdings in Kaiserslautern bereits am 23. Mai 1940 nachts gegen zwei Uhr. Ein einzelnes Flugzeug warf drei Bomben auf die 23er Kaserne. Am nächsten Morgen sprach sich das Bombardement in der Stadt herum. Die Leute nahmen an, dass der Feind die Kaserne bombardieren wollte, aber nicht die Stadt. Was soll in Kaiserslautern schon passieren? „Uns finden sie nicht“, sagten die Leute. Vielleicht sehe man Lautern von oben gar nicht in dem engen Tal, redeten sie sich ein. Meist nur wegen der Überflüge heulten die Sirenen „Hauptalarm“ über die Stadt.

Zwangsarbeiter in Fabriken eingesetzt

Im Jahr 1942 wurde die totale Erfassung aller Arbeitskräfte angeordnet. Aus dem besiegten Frankreich wurden Arbeitskräfte „angeworben“ und aus den im Osten eroberten Gebieten wurden Zwangsarbeiter in den Kaiserslauterer Fabriken eingesetzt. Auch das war ein weit verbreitetes Argument, dass Kaiserslautern verschont werde, weil „der Feind“ nicht seine eigenen Leute töten werde.

Den ersten „Tagalarm“ gab es in Kaiserslautern am 25. Juli 1942. Die Menschen waren vorsichtiger geworden. Die Bunker waren besetzt. Eine Flüchtlingswelle aus „Luftangriff gefährdeten Orten“, Frauen, Kinder und ältere Menschen, beispielsweise aus Ludwigshafen, Mannheim, auch aus dem Ruhrgebiet, kam in die „Stadt im Wald“, wo sich die Flüchtlinge sicher zu fühlen schienen. Obwohl viele bei Verwandten unterkamen, hatte die Stadt ein Flüchtlingsproblem, dessen Lösung sie dem Deutschen Roten Kreuz übertrug.

Die Kirchenglocken wurden requiriert

Alle „nicht kriegswichtigen Bautätigkeiten“ waren schon seit 1941 untersagt. Die Bunker und Luftschutzkeller wurden 1942 mit mehr Sitzgelegenheiten und Sicherheitsschleusen nachgerüstet. Das Bürgerhospital musste 1942 aus dem Stiftsvermögen 52 Hektar Land für Bauprojekte an die Wehrmacht verkaufen. In der Apostelkirche wurden 1942 die beiden großen Glocken requiriert. Granaten sollten daraus werden. Nach dem Krieg wurden sie auf einem „Glockenfriedhof“ in Hamburg unbeschadet gefunden und kamen wieder nach Lautern zurück.

Die Stadt verbrachte die Exponate des Theodor-Zink-Museums (damals auf der Südseite des Stiftsplatzes) – insbesondere Bücher, Möbel und Bilder – 1942 auf Schloss Ortenburg in Ortenburg/Niederbayern. Aus dem Ratsprotokoll vom 11. Juni 1942 geht hervor, dass die Wehrmacht die Häuser in der Gustav-Böhmer-Straße 15 bis 17, in der heutigen und ehemaligen Friedrichstraße, in der die Bau-AG-Verwaltung untergebracht war, bis 30. September 1942 freigibt. Die Bau AG-Verwaltung musste bei Kriegsbeginn 1939 aus der Gustav-Böhmer-Straße ausziehen, weil die Wehrmacht diese Wohnungen beschlagnahmt hatte.

Kriegsweihnacht mit Christbäumen

Die Mütter organisierten auch für Kriegsweihnachten 1942 den Kindern zuliebe Christbäume. Den traditionellen Christbaummarkt hielt die Stadt 1942 auf dem mittlerweile untergegangenen Maxplatz, im heutigen nördlichen Rathausbereich, ab. Auch noch Heiligabend 1944, als Alt-Lautern schon untergegangen war, kamen für ein paar Stunden drei, vier Christbaumhändler auf den Maxplatz. Wer rechtzeitig da war, konnte ein Bäumchen ergattern.