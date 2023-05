Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Dimitrij Kreis ist einer von noch zwei aktiven Spielern, die mit dem 1. FC Kaiserslautern in der Spielzeit 2006/2007 die Vizemeisterschaft in der Zweiten Basketball-Bundesliga Süd errangen. Zur neuen Saison kehrt der gebürtige Kasache nun an seine alte Wirkungsstätte zurück. Der 31-jährige Aufbauspieler soll mit seiner Erfahrung dazu beitragen, die Roten Teufel in die Play-offs zu führen.

Als Kreis als blutjunger Nachwuchsspieler sein Debüt im Trikot der Barbarossastädter gab, spielten diese noch regelmäßig vor bis zu 600 Zuschauern im Schulzentrum Nord.