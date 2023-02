Eine schwache Trefferquote hat den 1. FC Kaiserslautern am Samstag im Spiel gegen Spitzenreiter Makkabi Frankfurt um zwei mögliche Bonuspunkte im Kampf um den Klassenerhalt in der Zweiten Basketball-Regionalliga gebracht.

Beim 56:82 (20:38) blieben die Rot-Weißen im Spiel nach vorne sehr viel schuldig und gerieten noch vor dem Seitenwechsel auf die Verliererstraße. Es hätte ein Spiel auf Augenhöhe werden können, wenn die Mannschaft von Trainer Michael Skender mit ihren zahlreichen Möglichkeiten nicht allzu verschwenderisch umgegangen wäre. Den Vorwurf, die Würfe nicht gut herausgespielt zu haben, konnte man dem Tabellenvorletzten nicht machen. Der Korb von Makkabi war phasenweise wie vernagelt, selbst einfachste Körbe wollten nicht glücken. Die schlechte Trefferquote zog sich wie ein roter Faden durch das Spiel der Hausherren, die es bis zur Pause nur auf magere 20 Punkte brachten. Das war viel zu wenig, um dem Tabellenführer das Leben schwer zu machen.

Die Vorentscheidung fiel bereits im zweiten Viertel, als Makkabi einen Distanzwurf nach dem anderen versenkte. Mit sechs Dreiern in Folge zogen die Hessen auf 36:18 (19.) davon und nahmen eine komfortable 18-Punkte-Führung mit in den zweiten Abschnitt. Auch die erfahrenen Spieler wie Gergely Hosszu waren nicht dazu in der Lage, dem Spiel ihren Stempel aufzudrücken.

Das Gleiche galt für Rückkehrer John Barber Jr., der nach nur zwei Trainingseinheiten mit der Mannschaft noch nicht der erhoffte Faktor war. Seinen Platz in der Startaufstellung konnte der 37-jährige Ex-Profi (noch) nicht rechtfertigen. Dass er der jungen Mannschaft mittelfristig weiterhelfen wird, steht dennoch außer Frage.

In Winterstarre

Beide Teams hatten in der Anfangsphase große Schwierigkeiten damit, ihr Spiel durchzubringen (7:9/5.). Frankfurt spielte schlecht, der FCK noch schlechter. Während die Roten Teufel weiterhin in der Winterstarre zu verharren schienen, rissen die Gäste das Spiel binnen weniger Minuten entschlossen an sich. „Die schlechte Trefferquote war heute unser größtes Manko. Wir haben es nicht geschafft, den Korb zu treffen. Kein einziger Spieler von uns hat heute offensiv gezündet. Wir waren einfach nicht abgezockt genug, waren auch taktisch schlecht“, räumte Co-Trainer Thomas Erb nach der vermeidbaren Niederlage ein.

Einen besseren Start in die Partie vorausgesetzt, wäre gegen die auf den großen Positionen ersatzgeschwächt angereisten Gäste durchaus mehr drin gewesen. Frankfurt brachte die komfortable Halbzeitführung souverän über die Zeit und festigte die Tabellenführung.

Für die vom Abstieg bedrohten Barbarossastädter stehen jetzt noch sieben Endspiele auf dem Programm, von denen fünf in der Fremde stattfinden. Auf den Heimvorteil wird man im Kampf um den Klassenerhalt daher kaum setzen können. Dass es die Mannschaft auch auswärts kann, hat sie mit dem sportlich überlebenswichtigen Sieg bei Schlusslicht TV Bad Bergzabern unlängst unter Beweis gestellt. Auch im Pokal war der FCK auswärts schon siegreich, warf Ligarivale Koblenz aus dem Wettbewerb. An diese Erfolge gilt es nun in den kommenden Wochen anzuknüpfen, wenn man den drohenden Gang in die Oberliga noch verhindern will.