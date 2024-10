Im letzten Heimspiel konnte der SV Steinwenden durch einen 3:0-Sieg über den VfR Baumholder seine fünf Spiele andauernde Ergebniskrise beenden. Am Sonntag, 15 Uhr, will der SVS beim TB Jahn Zeiskam den Schwung mitnehmen und weitere Punkte sammeln.

Aufatmen beim SV Steinwenden. Die Ergebniskrise ist gestoppt. Nicht gestoppt wurde dagegen erfreulicherweise die zuletzt gezeigte spielerische Qualität. Die hatte auch in den Spielen zuvor gestimmt. „Ich war total froh, dass wir uns endlich auch einmal für unsere zuletzt konstant guten Leistungen belohnen und den Bock umstoßen konnten. Wir haben endlich unter Beweis gestellt, dass wir nicht nur schön spielen können, sondern auch in der Lage sind, Tore zu schießen. Umso schöner war es, dass der Knoten beim Kerwespiel vor unseren Fans geplatzt ist“, freute sich Trainer Sascha Hammann.

Der große Unterschied zu den fünf sieglosen Spielen zuvor war, dass nicht der Gegner, sondern der SVS das effektivere Team war. Am Sonntag will das Team von Trainer Sascha Hammann beim letztjährigen Tabellenvierten ebenfalls Punkte sammeln. Jahn Zeiskam galt vor der Runde als einer der Mitfavoriten und ist etwas enttäuschend in die Saison gestartet. „Trotzdem gehört die Mannschaft zu den spielerisch stärksten Teams der Liga und hatte zuletzt auch mehrere Siege hintereinander und dabei Mannschaften mit hohen Siegen vom Platz geballert. Sie hatten letztes Jahr schon eine hohe Qualität und sich noch mit oberligaerfahrenen Spielern verstärkt“, ist Hammann davon überzeugt, dass der aktuelle Tabellenplatz des kommenden Gegners nicht dessen Leistungsfähigkeit wiederspiegelt. „Wir betrachten Jahn schon als ein Spitzenteam. Aber wir haben auch in den letzten Spielen bewiesen, dass wir durchaus mit Top-Teams auf einem Niveau spielen können und fahren deshalb auch ohne überheblich zu sein dort hin, um etwas mitzunehmen.“

Im vergangenen Jahr hatte der SVS keine große Ehrfurcht vor den favorisierten Südpfälzern. In Zeiskam führte Steinwenden bis zur 90. Minute und verpasste beim 3:3 dadurch knapp die große Sensation. Das Heimspiel gewann der SVS durch ein Tor von David Höft mit 1:0.