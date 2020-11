Extreme Trockenheit und reichlich Versiegelung lassen die gängigen Stadtbäume schwächeln. Gibt es Baumarten, die damit klar kommen und wie reagiert die Stadt?

Ahorn, Fichte, Ulme, Eiche oder auch die Birke sind Bäume des Waldes, begegnen uns aber auch als Stadtbäume, wo sie sich mit deutlich wärmeren Temperaturen, als sie es im Wald gewohnt sind, plagen. Die Stadt ist im Sommer aufgeheizt. Vor allem sind die Bäume nachts der Rückstrahlung durch versiegelte Flächen ausgesetzt. Dazu kommt die Versiegelung an den Baumfüßen, die verhindert, dass Wasser zu den Wurzeln durchdringt.

In den vergangenen drei extrem trockenen Jahren, wurde nun die Leidensfähigkeit überstrapaziert. Einige der Stadtbäume sind am Limit, einige schon darüber und einige kämpfen noch zusätzlich mit Schädlingen und Pilzen, die ob der warmen Temperaturen aufblühen und auf geschwächte Bäume treffen.

Stadtbäume haben eine Schlüsselrolle

„Stadtbäumen kommt aufgrund ihres hohen Wirkungsgrades eine Schlüsselrolle bei der Anpassung des Kaiserslauterer Stadtkörpers an häufigere und intensivere Hitzeereignisse zu. Wir verfolgen daher das Ziel, den Baumbestand und die Artenzahl in Kaiserslautern nicht nur zu erhalten sondern auch zu erhöhen“, sagt Gerhard Prottung, der Leiter des städtischen Referats Grünflächen. Er verweist auf das Anfang 2019 beschlossene Klimaanpassungskonzept der Stadt.

„Dem Ziel, den städtischen Baumbestand im Stadtgebiet konstant zu erhöhen, sind in der Praxis leider oftmals enge Grenzen gesetzt“, sagt Prottung. Am Geld liege es nicht, aber bei der Erschließung neuer Baumstandorte seien viele Interessen gegeneinander abzuwägen: Hitzevorsorge, Luftreinhaltung, Parkraum, Stadtbild sowie Ver- und Entsorgungsleitungen – all das gelte es zu berücksichtigen, fachübergreifende Absprachen seien daher zwingend notwendig. Auch müssten mögliche Auswirkungen auf die spätere Verkehrssicherheit – Wurzeln können etwa Straßen und Gehwege anheben – berücksichtigt werden.

Flachwurzler wie Birken und Fichten stark betroffen

Die Stadt hat laut Prottung schon seit geraumer Zeit begonnen, auf Klimabaumarten – Hopfenbuche oder den Freemanii Ahorn – zu setzen, also auf Arten, die ein aufgeheiztes Stadtklima besser parieren können. Es müsse aber genau hingesehen werden, wo ein Baum stehe und welche Anforderungen erfüllt werden sollen. Auch werde auf Einrichtungen zur optimierten Aufnahme von Gießwasser bei neuen Baumbeeten geachtet, so Prottung.

„Mit den wiederkehrenden Hitze- und Trockenheitsperioden haben besonders flachwurzelnde Baumarten zu kämpfen, in letzter Zeit ist ein verstärkter Ausfall an Birken und Fichten zu verzeichnen“, so der Leiter des Grünflächenamtes, der auch auf die zunehmend zu beobachtenden anderen Schadbilder an Bäumen hinweist. So habe der Eichenprozessionsspinner dazu geführt, dass die Neupflanzung von Eichen an Orten mit häufigem Aufenthalt von Personen in direkter Nähe zumindest kritisch geprüft oder sogar vermieden werde.

Neben großen Parks auch kleinere Grünflächen

„Bei der Pflanzenauswahl wird neben dem Einsatz von Klimabaumarten bei Unterpflanzungen verstärkt auf die Bedeutung für Insekten geachtet und es wurde begonnen, Flächen zu identifizieren, bei denen eine Reduzierung der Mähgänge möglich ist“, stellt Prottung weitere Zielsetzungen der Stadt vor. Schließlich sind die Bäume nicht das einzige Grün im Stadtbild und damit nicht allein, wenn es darum geht, das Stadtklima zu verbessern.

Innerhalb der Stadt existieren mit dem Volks- und Stadtpark sowie den Grünanlagen am Kaiserberg und am Engelshof/Grüner Winkel einige größere Grünflächen. „Wo möglich, wollen wir in Zukunft versuchen, zum Beispiel in Baulücken, auf Brachflächen oder auf Schulhöfen, kleine grüne Rückzugsorte – so genannte Pocket Parks – zu schaffen, was dem Stadtklima förderlich ist und Aufenthaltsqualität bietet“, blickt Prottung nach vorne. Für ein besseres Stadtklima, zähle auch die Vermeidung von Schottergärten und die Berücksichtigung von Dachbegrünungen, die mit Photovoltaik auch gut kombinierbar seien.

Klimawandel beeinflusst Arbeit des Referats Grünflächen

Der Klimawandel hat Auswirkungen auf die Arbeit des städtischen Referats Grünflächen.

Stürme: Häufigere kurzzeitige Schließung von Friedhöfen; mehr Nachkontrollen der Bäume mit Schadensbeseitigungen.

Trockenschäden: Einsatz von Klimabaumarten wie Hopfenbuche oder auch Freemanii Ahorn; Verzicht auf bestimmte Arten und Sorten je nach Standort; Pflanzung unterschiedlicher Baumarten im Wechsel.

Starkregenereignisse: Die jahrelang eingeübte Praxis, Regenwasser möglichst immer auf der jeweiligen Grünanlage versickern zu lassen, soll auf geeigneten Flächen um die temporäre Aufnahme von außen zufließendem Niederschlagswasser erweitert werden. thea