Der Klassische Chor der Technischen Universität (TU) Kaiserslautern führt am 3. Dezember um 19 Uhr in der protestantischen Kirche Weilerbach und am 4. Dezember um 16 Uhr in der Stadtpfarrkirche St. Maria in Landau gemeinsam mit dem Kyiv Symphony Orchestra das Weihnachtsoratorium von J.S. Bach auf. Mit den Konzerten möchten die Musizierenden ein Zeichen für Frieden und Völkerverständigung setzen. Um ärmeren Menschen und Geflüchteten aus der Ukraine etwas Freude zu schenken, hat der Chor die „Aktion Ehrenkarte“ gestartet. Für zehn gespendete Euro an den Förderverein des Chors vergibt der Chor eine Karte fürs Konzert an Bedürftige. Der Verein „alt – arm – allein“ stellt für bedürftige Senioren einen Bus von Kaiserslautern nach Weilerbach zum Konzert zur Verfügung. Wer möchte, kann einen beliebigen Betrag spenden an: Förderverein Klassischer Chor der TU Kaiserslautern e. V. / IBAN: DE73 5405 0220 0000 5864 38 / Verwendungszweck: Ehrenkarte. Wer eine gespendete Karte in Anspruch nehmen möchte, kann sich an Wochentagen vormittags bei CampusKultur unter 0631 2054354 melden. Reguläre Tickets für die Konzerte gibt es online bei ticket-regional.de und unter 0651 9790777.