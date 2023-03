Der 1. FC Kaiserslautern muss in der Zweiten Basketball-Regionalliga mehr denn je um den Klassenerhalt zittern. Gegen den BC Neu-Isenburg kassierten die Roten Teufel die vierte Niederlage in Folge und sind nun Tabellenletzter. Am Sonntag (18 Uhr) geht es zum ambitionierten Tabellenzweiten TV Langen II.

Als Nils Klein seine Farben mit einem eiskalt verwandelten Drei-Punkte-Wurf zum 80:80 (40.) gegen Neu-Isenburg in sprichwörtlich letzter Sekunde in die Verlängerung gerettet hatte, schien dem FCK das Glück des Tüchtigen hold zu sein. Fünf Minuten später standen die Rot-Weißen dann aber wieder mal mit leeren Händen da, weil sie es versäumt hatten, sich für einen couragierten Auftritt zu belohnen. Beim 85:92 (32:32/80:80) hatte der FCK zwei Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit noch mit fünf Punkten in Front gelegen, schaffte es jedoch nicht, den Vorsprung über die Zeit zu bringen. „In dieser Phase hat uns leider mal wieder die nötige Erfahrung gefehlt. Da waren wir nicht clever genug. Es hätte ja gereicht, gut zu verteidigen“, haderte Co-Trainer Thomas Erb.

In der Verlängerung spielte dann nur noch eine Mannschaft: Neu-Isenburg. Beflügelt vom starken Leo Fertig rissen die Gäste das Spiel entschlossen an sich. Der Aufbauspieler erzielte in der Overtime acht seiner insgesamt 35 Punkte und machte somit den Unterschied. Dass den mit nur sieben einsatzfähigen Spielern angetretenen Hausherren irgendwann die Puste ausgehen würde, war absehbar.

32:32 zur Pause

Das Fehlen der beiden Routiniers Gergely Hosszu und John Barber Jr. konnte über weite Strecken durch eine geschlossene Mannschaftsleistung kompensiert werden. Das galt auch für den Ausfall von Topscorer Kevin Croom, am Ende machten sich die fehlenden Wechselmöglichkeiten immer stärker bemerkbar.

Der FCK hatte zunächst große Mühe sein Spiel durchzubringen (9:16/10.), zeigte sich von dem Stotterstart jedoch unbeeindruckt. Nachdem sich die Anfangsnervosität gelegt hatte, fanden die Rot-Weißen immer besser in die Partie, entschieden das zweite Viertel klar zu ihren Gunsten und erkämpften sich bis zur Pause ein 32:32 (20.). Besonders treffsicher zeigte sich Nils Klein. Der Guard brachte es auf 25 Punkte, darunter sechs Dreier. Auch Maximilian Herzog (19), Pepe Lahr (13) und Erb trafen zweistellig.

Dann kommt es anders

Drei Minuten ohne Korberfolg brachten den FCK um eine bessere Ausgangslage. Neu-Isenburg beschloss den dritten Abschnitt mit einem 10:0-Lauf zum 61:53 (30.) und nahm ein Acht-Punkte-Polster mit in den Schlussabschnitt. „Das hat sehr wehgetan, aber wir haben uns noch einmal zusammengerauft“, sagte Erb mit Blick auf das letzte Viertel und die 77:72-Führung zwei Minuten vor dem Ende. Der sechste Saisonsieg war bereits zum Greifen nah, aber es sollte anders kommen. „Wir sind natürlich sehr enttäuscht, weil wir uns für einen guten Auftritt wieder einmal nicht belohnt haben. Bei bis zu drei Absteigern und nur noch vier ausstehenden Spielen wäre es schon ein Wunder, wenn wir nicht absteigen würden“, stellte Erb unmissverständlich klar. Der Rückstand zum rettenden Ufer beträgt vier Punkte. Ein Sieg beim TV Langen II im anstehenden Auswärtsspiel käme nach der deutlichen 42:77-Pleite im Hinspiel einer faustdicken Überraschung gleich.