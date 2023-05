Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Musik war sein Leben, die Orgelmusik liebte er. Wie er gelebt hatte, so starb er dort, wo er am glücklichsten war: Am Sonntag, dem 16. Juli 2000, hatte der Lauterer Organist Heinz Umlauff gerade den Schlussakkord des Chorals „Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut“ gespielt, als er im Alter von 71 Jahren von seiner Orgelbank im heimischen Wohnzimmer fiel und starb. Der Kreis seiner musikalischen Lebensreise hatte sich geschlossen, es war im wahrsten Sinn des Worts der letzte Akkord verklungen.

„Sei andante in Genüssen/ und allegro in Entschlüssen;/ wer piano das Vergnügen liebt,/ wer forte seine Pflichten übt,/ der spielt in reinster Harmonie/ des Lebens schönste