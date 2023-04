Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Musik ist von jeher eine wesentliche Säule des kirchlichen Lebens, deren Bedeutung weit über den Lobgesang hinaus reicht. Da sie die Menschen in Freude und Trauer, in Innenschau und Andacht begleitet, kommt ihr seelsorgerische Bedeutung zu. Ein Glaubensmann, der sich diesem Anspruch in besonderer Weise verpflichtet fühlte, war der langjährige katholische Pfarrer von Queidersbach, Joachim Bresky.

Die 2800-Einwohner-Gemeinde auf der Sickinger Höhe hat einen Fußweg nach dem Geistlichen benannt, an dem das Schwesternhaus und der Kindergarten stehen. Dessen Umbau für eine Tagesbetreuung