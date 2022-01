Die Entscheidung des Trägervereins, den Japanischen Garten im Winter an drei Adventswochenenden für Besucher zu öffnen, war goldrichtig. Vereinsvorsitzender Ralf Kammer berichtet von vielen positiven Rückmeldungen. Die Resonanz habe den Verein ermuntert, die Winteröffnung weiterzuführen.

Auf Anregung von Besuchern und Vereinsmitgliedern war das Gelände in der Vorweihnachtszeit dreimal von Freitag bis Sonntag teilweise mit Tannenbaumverkauf geöffnet. Sobald das entsprechende Personal dafür rekrutiert sei, wolle man das Gelände auch künftig in der Nebensaison hin und wieder öffnen, so Kammer. Geplant sei aktuell, Mitte Februar damit zu beginnen.

Details zur kommenden Saison, die in Abstimmung mit der Gartenschau traditionell am 1. April eröffnet werde, wolle der Vereinsvorstand in seiner Sitzung am 31. Januar beschließen, berichtet der Vorsitzende. Fest stehe bisher, dass 2022 im Zeichen des 25. Gründungsjubiläums des Fördervereins steht und mit dem nächsten Mitgliedertag entsprechend gefeiert werde.

„Hanami“ und „Tsukimi“ stehen im Veranstaltungskalender

Ob das Kirschblütenfest „Hanami“ in diesem Jahr mit dem offiziellen Eröffnungstermin zusammenfallen wird, kann Kammer naturgemäß nicht voraussagen. Fest steht für ihn jedoch, dass der Garten geöffnet und die Tokio-Kirschen gefeiert werden, sobald diese blühen.

Mit Blick in die Pandemie bedingt noch ungewisse Zukunft kann der Vereinsvorsitzende sich vorstellen, dass der Japanische Garten bei der „Langen Nacht der Kultur“ mitmachen wird und später im Jahr auch ein Mondfest feiern kann. „Tsukimi“, das Gegenstück zu „Hanami“ finde „am 15. Tag des achten Monats nach dem traditionellen Sonnenkalender“ zu Ehren des Herbstmondes und mit der Hoffnung auf eine reiche Ernte statt, schildert Kammer. Wenn nichts dazwischen kommt, könnte der Japanische Garten in Kaiserslautern damit zusammen mit seinen Besuchern den Vollmond am 1. Oktober feiern.

Nicht vom Vereinsvorstand, dafür von Privatleuten geplant sind inzwischen verschiedene Hochzeitsfeiern. Einzelne Paare, die ihre Hochzeit im Japanischen Garten feiern wollten, hätten sich bereits gemeldet, freut sich der Vorsitzende.