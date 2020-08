Robin Agne aus Kaiserslautern ist der jüngste Motorfluglehrer des Aero-Club Pirmasens und von ganz Rheinland-Pfalz, gefolgt von dem vier Monate älteren Marvin Keller (Dellfeld). Beide sind 23 Jahre alt und haben einiges investiert in ihr Hobby.

Angefangen haben die beiden frischgebackenen Fluglehrer bereits mit 14 Jahren mit dem Segelflug und dabei reichlich Erfahrung gesammelt. Die Motorflugausbildung erfolgte im Anschluss mit dem Ziel, auch Motorfluglehrer zu werden. Inspiriert hat die beiden der Umgang mit Menschen aller Berufsgruppen und aller Altersklassen. Außerdem wollten sie ihren Horizont erweitern, Neues lernen, um ihr fliegerisches Wissen bereits in jungen Jahren weitergeben zu können.

Bis zum Motorfluglehrer war es jedoch ein weiter Weg. 200 Flugstunden Erfahrung auf motorgetriebenen Luftfahrzeugen sind notwendig, um die Ausbildung beginnen zu können. Weitere 30 Flugstunden in der Fluglehrerausbildung und 120 Stunden Theorie standen dann an. Die gewaltige Anzahl an Flugstunden ist ein großer Kostenaufwand, doch Robin Agne und Marvin Keller fanden ihren Weg, wie die Ausbildung ihr Taschengeld nicht belastete: Sie setzten Fallschirmspringer ab und schleppten Segelflugzeuge.

500 Flugstunden Erfahrung

Beide verfügen bereits über 500 Flugstunden Erfahrung sowie eine Nachtflugberechtigung. Der Aero-Club Pirmasens ist natürlich stolz auf seine zwei jüngsten Motorfluglehrer in der Vereinsgeschichte, die jetzt auf einmotorigen Flugzeugen bis maximal zwei Tonnen Abfluggewicht und vier Sitzplätze Flugschüler ausbilden dürfen.