Wer sich bislang noch nicht gegen das SARs-2-Coronavirus hat impfen lassen, hat am Impfbus des Landes Rheinland-Pfalz dazu eine spontane Gelegenheit. Jeweils von 10 bis 17 Uhr werden an wechselnden Orten Impfungen ohne vorherige Anmeldung angeboten. Erst-, Zweit- sowie Booster-Impfungen sind möglich, teilte die Stadtverwaltung mit. Der Impfbus kommt am 3. und 24. März ans Fraunhofer ITWM in der Trippstadter Straße, außerdem am 8., 16. und 31. März an die Fruchthalle.