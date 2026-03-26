Der Hochspeyerer Elwetritsch-Forscher Hans Schneider spielt die Hauptrolle in einem Theaterstück über das seltene Flügelwesen.

Die Elwetritsche beschert dem Pfalztheater Kaiserslautern derzeit volles Haus. Sämtliche Vorstellungen des ihr gewidmeten Stücks „Bestia palatinensis“ von Arne Dechow sind ausverkauft; die letzte findet am kommenden Dienstag statt.

Die Hauptrolle spielt der Hochspeyerer Hans Schneider, der auch im wahren Leben das Flügelwesen erforscht. Hans Schneider ist Jahrgang 1956 und studierter Agrarwissenschaftler. Bis zur Pensionierung arbeitete er als Personalleiter beim Tüv. Er stand lange dem zwischenzeitlich aufgelösten Kulturverein Hochspeyer vor. Bereits in Studentenjahren fühlte er sich zur Tritschologie hingezogen.

Er besitzt einen Jagdschein für Elwetritsche, den er 1998 unter Anleitung des renommierten Obertritschologen Dieter Merkel erworben hat. Anschließend bot er selbst öffentliche Pirschgänge durchs Unterholz des Pfälzerwalds an, wo er die Teilnehmer auf die Spur des hühnerähnlichen, aber flugunfähigen Mischwesens führte.

Insofern ist Hans Schneider prädestiniert für die Rolle des engagierten Tritschologen Rückert im Stück „Bestia palatinensis“, das Mitte März Premiere am Lauterer Pfalztheater hatte. Im RHEINPFALZ-Interview berichtet er, wie es dazu gekommen ist.

Herr Schneider, auf den ersten Blick erscheint es ungewöhnlich, dass ein Tritschologe auf der Theaterbühne steht und sozusagen sich selbst spielt. Wie kommt’s?

Das Pfalztheater hatte das Stück „Bestia palatinensis“ ja lange im Voraus angekündigt. Als ich davon erfuhr, drückte mich sofort die Sorge, dass das lateinische Wort bestia – also schlicht Tier - womöglich fälschlicherweise als gefährliches Untier übersetzt werden könnte. Das wäre unzutreffend und hätte der Elwetritsche auch Unrecht getan, denn sie ist ein friedliches und scheues, aber sehr intelligentes Lebewesen. Ich habe dann lange mit dem Dramatiker Arne Dechow und der Theatermacherin Franziska Geyer gesprochen, die viele meiner Anregungen ins Stück aufgenommen haben.

Wie sind Sie zur Tritschologie gekommen?

Ich habe in Göttingen an der landwirtschaftlichen Fakultät der Georg-August-Universität studiert. Dort traf ich auf fünf gleichgesinnte Landsleute, die wie ich an Heimweh litten. Beim Austausch von Erinnerungen an die Pfalz kam die Rede auf Elwetritsche. Unser geschätzter Göttinger Professor Neumann hat dann bei Rieslingschorle unser Wissen über die Artenvielfalt, das Verhalten und die Wesenszüge der Tritsche vertieft. Auch zu Exkursionen nahm er uns immer wieder mit.

Wohin?

Zum Beispiel zur fossilienreichen Grube Messel. Später habe ich im US-Staat Pennsylvania unter anderem Squonks beobachtet, entfernte Verwandte der Elwetritsche. Diese wurden im 16. Jahrhundert auf den Schiffen nach Mauritius mitgenommen, wo sie heute in den Dodos fortleben. Wir reden ja – ich will mich nicht zu starr festlegen – von zehntausenden Jahren. Die angeblichen Versteinerungen von Elwetritsch-Eiern, die in China gefunden wurden, haben sich dagegen recht schnell als faule Dinosaurier-Eier entpuppt.

Der Dodo hat ja ebenso wie die Elwetritsche zwar Flügel, kann aber gleichfalls nicht fliegen.

So ist es. Die Elwetritsche lebt im Unterholz, in der Südpfalz auch unter Rebstöcken. Im Dahner Felsenland hat man Startspuren von Jungtieren gefunden, die sich zum Flug abstoßen wollten, aber gescheitert sind.

Die Elwetritsche ist jagdbar. Ist sie denn auch zum Verzehr geeignet?

Leider ja. Weil sie neugierig sind, lassen sie sich von Licht anlocken, zum Beispiel von Stall- oder Sturmlaternen, denn Taschenlampen sind bei der Jagd ebenso verpönt wie Kunststofftüten und Netze. Im Lichtschein verfallen die Elwetritsche in eine jähe Schockstarre, so dass sie von Jägern leicht in Stoffbeutel verbracht werden können. Bei der Pirsch gilt von altersher der Grundsatz: „Elwetrischjägers oberstes Gebot:/ ein Angstschrei nur in höchster Not.“

Die Teilnehmer unserer Jagdgesellschaften können sie dann im Innern des Sacks erfühlen und auf Wunsch auch streicheln. Danach werden sie wieder in die Freiheit entlassen. Eine gefangene Elwetritsche darf keinen Schaden nehmen. Wer Elwetritsche oder ihre Eier außerhalb der Pfalz zu verbringen versucht, zum Beispiel um sie woanders anzusiedeln, wird nach Paragraf 13 des Elwetritsche-Jagdgesetzes bestraft und verliert lebenslang die Jagderlaubnis. Gejagt wird allerdings ausschließlich zu Studienzwecken.

Ich selbst habe sie noch bis etwa zum Jahr 2000 noch selbst gegessen. Aber seit ich mich im Pfälzer Elwetritschen-Verein e. V. engagiere, versage ich mir diesen Genuss.

Trotz oder gerade wegen ihrer Scheu scheinen Elwetritsche als Forschungsobjekt gefragter denn je. Sehen Sie das auch so?

Ja, es gibt einen regelrechten Kult. In Landau wurde 1982 der Elwetritsche-Verein gegründet. Ein eigenes Museum in Speyer ist derzeit leider geschlossen. Aber im Pfalzmuseum für Naturkunde in Bad Dürkheim sowie im Landauer Zoo ist sie dokumentiert. Es ist betrüblich, dass die Elwetritsche vom Frankfurter Senckenberg-Museum nach wie vor ignoriert werden. Dabei erscheinen immer wieder solide Bücher zum Thema. Nicht zuletzt trägt ein Hochleistungsrechner an der Universität Kaiserslautern den Namen Elwetritsch.

Das war ein überaus lehrreiches Gespräch. Wie verabschiedet man sich unter Tritschologen?

Der Elwetritsche-Jägergruß ist: „Tritsch-tritsch.“ Die Antwort lautet: „Ui-jui-jui.“

Info

Letzte Aufführung der „Bestia palatinensis“: Dienstag, 31. März, 20 Uhr, Werkstattbühne des Pfalztheaters Kaiserslautern.

Wenige Restkarten unter Telefon 0631 3675-209

