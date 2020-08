Die Freude über den Aufstieg in die Erste Liga war groß bei den Keglern der TSG Kaiserslautern. Seit Einführung der 120er-Distanz auf nationaler Ebene in der Saison 2013/14 hatten sich die Buchenlocher in der Zweiten Bundesliga Nord/Mitte des Deutschen Keglerbundes Classic immer in der Tabellenspitze positioniert, aber vergeblich an die Tür zur Bundesliga geklopft. In der in diesem Jahr durch die Corona-Pandemie vorzeitig abgebrochenen Runde auf Platz eins hat es endlich mit dem vielumjubelten Aufstieg geklappt. Doch dann musste erst einmal nachgedacht und abgewogen und eine weitreichende Entscheidung getroffen werden.

Die Hürde

Nach den Richtlinien des Deutschen Keglerbundes sind ab der Saison 2020/21 Segmentbahnen (Plattenbahnen) in der Bundesliga zwingend vorgeschrieben. Eine Ausnahmegenehmigung kann maximal für zwei Jahre erteilt werden. Deshalb wurden bei der TSG Kaiserslautern Nägel mit Köpfen gemacht: Die Spielfläche wurde komplett erneuert. Die Kegler packten kräftig mit an, übernahmen die Abrissarbeiten. Jetzt erstrahlen die Bahnen in neuem Glanz und in den Vereinsfarben.