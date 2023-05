Nur noch wenige Tage, dann wird Gjevat Berisha sein Kämmerchen vor der Garderobe der Fruchthalle räumen und Platz für einen Nachfolger machen. Ende Mai beginnt für den langjährigen Hausverwalter der guten Stube der Stadt der Ruhestand. „Ich bin Kosovo-Albana“ stellt sich der 65-jährige gelernte Maschinenschlosser vor. Vor 30 Jahren hat er sein Heimatdorf Janjeva im Osten des Kosovo mit seiner Familie verlassen. Wegen politischer Aktivitäten gegen das totalitäre Regime Jugoslawiens, die er in Form von Lyrik zu Papier gebracht hat, ist er inhaftiert und später ausgewiesen worden, erinnert der sechsfache Familienvater an seine Vergangenheit.

Aus dem Kosovo über Mühlheim in die Barbarossastadt

Von Mühlheim an der Ruhr kam er nach Kaiserslautern, bewarb sich bei der Stadt Kaiserslautern und bekam beim Kulturamt 1994 einen Jahresvertrag als Helfer in der Hausverwaltung. Über mangelnde Arbeit konnte sich Berisha, der aufgrund seiner Zuverlässigkeit schnell eine Festanstellung als Hausmeister erhielt, in all den Jahren nicht beklagen. Bis auf den Monat Juli, der für eine Grundreinigung der Fruchthalle reserviert ist, fänden in dem Haus fast täglich Veranstaltungen statt, die er habe vor- und nachbereiten müssen. Jede Veranstaltung im großen Saal bedürfe einer besonderen Bestuhlung, einer passenden Bühneneinrichtung und dem Anlass entsprechenden Saalbeleuchtung verweist er auf unterschiedliche Konzertreihen und kulturelle Veranstaltungen.

Ohne Einsatzpläne geht nichts

„Alleine hätte ich der Aufgabe nicht nachkommen können.“ Ordner und Reinigungskräfte standen ihm zur Seite. Mit der Zeit auch ein Kollege in der Hausverwaltung. Jede größere Veranstaltung hat von ihm einen Einsatzplan für Helfer verlangt. „Da durfte nichts schief gehen.“ Gerne erinnert er sich an die erste „Lange Nacht der Kultur“ unter Kulturamtsleiterin Andrea Edel. „Damals ein Riesenprojekt!“ In guter Erinnerung wird er Karin Kolb, die Vorsitzende des Vereins „Baukultur in Kaiserslautern“, behalten. Sie habe sich sehr für die Renovierung des Festsaals eingesetzt.

Doch Berisha besitzt nicht nur Qualitäten als Hausmeister. So ganz nebenbei spricht er über sein Hobby als Schriftsteller. Zwischenzeitlich hat er eine Autobiografie und sechs Bücher über seine Heimat publiziert. Unter ihnen ein Band mit dem Titel „Die Ankunft der Kosovo-Albaner in Kaiserslautern“.