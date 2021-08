Der Hagelgrund ist für die Bewohner der nördlichen Stadtteile ein vertrautes Ziel für Spaziergänge, für Wanderungen und zum Joggen. Es sollten aber auch Leute beispielsweise vom Bännjerrück, vom Lämmchesberg oder aus der Uniwohnstadt ihr gewohntes Revier einmal verlassen und einen Hagelgrundtrip unternehmen.

Ausgangspunkt könnte der Parkplatz Eselsbachtal/Hagelrund vom Gersweilerweg aus sein. Der Hagelgrund führt durch das rund fünf Kilometer lange Eselsbachtal. Das Tal ist seit 1964 Landschaftsschutzgebiet und Naturdenkmal. Am Talrand wurden damals neue Hecken und Sträucher gepflanzt, um Vögeln und Kleintieren mehr Lebensraum zu verschaffen. Die Landespflegebehörde hat 1987 im Rahmen einer Renaturierungsmaßnahme dem an einigen Stellen begradigten Eselsbach wieder sein natürliches Gepräge mit Mäandern gegeben.

Auf Rundwegen auf Achse

Die Wege in diesem Naherholungsgebiet sind als Rundwege angelegt. Mit einem Abstecher zur Rast auf dem Gersweilerhof lässt sich eine Tagestour gestalten. Der um 1875 aktive Verschönerungsverein hat auf der Nordseite des Eselsbachtals einen ersten gut begehbaren Spazierweg von der Waschmühle bis zur Eselsfürth angelegt. Der Stadtführer aus dem Jahr 1902 empfiehlt den Hagelgrund als Wanderziel: „Der Hagelgrund ist ein idyllisches, friedliches Wiesentälchen, auf beiden Seiten von grünem Walde eingefasst und von einem spiegelklaren Bache durchströmt.“

Der Flurname Hagelgrund ist einer der ältesten im Umfeld der Stadt. Er wird bereits 1565 erwähnt. Ursprünglich hieß das Tal „Haldengrund“, was Talboden bedeutete. Gemeint war „Talboden zwischen den Halden“, zwischen der schon vorher benannten Sommerhalde, dem Südhang, dem Sonnenhang, vom Gersweilerhof her und der Winterhalde auf der Nordseite, dem Schattenhang der Stadt, vom Gersweilerweg her. Wegen des ehemals sumpfigen, moorigen Terrains hieß der Eselsbach „Morlauter“. Das ist der Ursprung des eingemeindeten Ortsteils Morlautern.

Ein Hafen am Saar-Pfalz-Kanal

Eine „Pfälzische Wasserstraße“, ein Kanal durch den Hagelgrund war Ende des 18. Jahrhunderts angedacht. Die Idee der Wasserstraße stammte von den Franzosen aus dem Jahr 1776. Sie wollten Frankreich mit dem Rhein verbinden. Viele Generationen entwarfen Pläne, aber keiner gelang es, den Kanal zu bauen. Kaiserslautern hätte einen Hafen im Hagelgrund am Saar-Pfalz-Kanal bekommen. Wenn der Kanal gebaut worden wäre, wäre ein etwa 200 bis 250 Meter breiter und bis zu 25 Meter tiefer „Hagelgrundsee“ aufgestaut worden. Auf der Nordseite war in verschiedenen Plänen eine „Fremdenverkehrsstraße“ eingezeichnet. Ein Schilfgürtel für Wasservögel war vorgesehen und das Ufer wollte man mit Wander- und Radwegen erschließen. Ein Gleisanschluss über den Westbahnhof zum Hauptbahnhof sollte durch die „Hafenstadt Kaiserslautern“ gelegt werden. Um 1878 griffen die Saarländer und die Pfälzer die Idee, einen Saar-Pfalz-Kanal zu bauen, erneut auf. Eine weitere Saar-Pfalz-Kanalrunde umfasst die Zeit von 1926 bis 1935. Es gibt eine Zahl: Noch vor Kriegsausbruch hätte die Trasse durch den Hagelgrund 530 Millionen Mark gekostet. Der Gipfel des Kanal-Hokuspokus findet sich mitten im Zweiten Weltkrieg in einem Schreiben des Wasserstraßenamts Saarbrücken vom 16. Juli 1941 an die Stadt Kaiserslautern. Es ist von einem Industriehafen bei Enkenbach-Mehlingen die Rede, der durch einen Stichkanal erreicht werden könne.

Naturliebhaber wollen keine Wasserstraße

Anfang 1960 lehnten Naturliebhaber „Frachtkähne im Pfälzerwald“ ab. In den 1970er Jahren brachte sich die Politik mit Schlagzeilen in die Zeitungen. „Nur mit einem Saar-Pfalz-Kanal lässt sich Anschluss an Europa finden“, wurde jetzt europäisch diskutiert. „Wir hoffen, dass wir unserem Ziel, dem Bau eines Saar-Pfalz-Kanals durch den Hagelgrund und damit der Hafenstadt Kaiserslautern näher kommen“, äußerte Generaldirektor Hubert Dohmen im März 1971 auf einer Beiratssitzung des Saar-Pfalz-Kanal-Vereins. Dem Präsidium des Vereins gehörten unter anderen Oberbürgermeister Hans Jung und Beigeordneter Theo Vondano an.

Erst im März 1986 (!), nach 210 Jahren, floss der Kanal durch den Hagelgrund nach nochmaligen heftigen Ratsdiskussionen zum letzten Mal durch die Medien. Alle Kanalfantasien und die von der Hafenstadt Kaiserslautern wurden den Wassern des Lethe anvertraut, dem Fluss der Unterwelt, dessen Wasser alles vergessen lassen.