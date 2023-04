Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Krautrock war in den 1970er Jahren der Name eines völlig neuen Musikstils. Was damals bewundernd oder herablassend, selbstbewusst und verächtlich gemeint war, gilt heute als eigenständige Stilrichtung aus Experimentier- und Improvisationsfreude. Einer der Väter des Krautrock war der Produzent, Klang-Erneuerer und Toningenieur Conny Plank. Am 3. Mai wäre der 1987 verstorbene Multikünstler aus Hütschenhausen 80 Jahre alt geworden.

Er war nicht nur „einer der innovativsten Klanggestalter und Musikproduzenten seiner Zeit“, wie in einem Nachruf hieß, sondern Impulsgeber und Motor einer ganz neuen