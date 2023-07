Es gibt sie noch, die Seifenkistenrennen. Was in Schmalenberg zu besonderen Anlässen Tradition ist, soll am Sonntag, 16. Juli, erstmals in Erfenbach über die Bühne gehen. Die Idee dazu hatte Paul-Peter Götz, Ortsvorsteher von Erfenbach und Liebhaber von Oldtimern. „Der große Preis von Erfenbach“ ist das Seifenkistenrennen überschrieben, bei dem jeder ab acht Jahren mit auf die Tube drücken kann. Wer keine Seifenkiste hat, kann sich vor Ort eine leihen.

Dank dem Verein „Mach mit – für Schmalenberg“ stehen Interessenten 15 Seifenkisten unterschiedlicher Bauart zur Verfügung. Drei weitere werden aus Privatbesitz zur Verfügung gestellt. Die Fahrzeuge bestehen überwiegend aus Holz und Kunststoff, sind ungefedert und rollen auf Hartgummirädern. Es gibt Seifenkisten für Kinder und Erwachsene. Auch wenn nach Angaben von Götz bei offiziellen Rennen mit Seifenkisten Geschwindigkeiten bis 110 Kilometer/Stunde erreicht werden können, dürften die Fahrzeuge auf der vorgegebenen Rennstrecke Ecke Kirchberg- und Jahnstraße abwärts annähernd 35 Stundenkilometer erreichen

Geschwindigkeit erlangen die Seifenkisten über ihr Gewicht und die Topographie der Rennstrecke. Gebremst wird mittels Holzstempelbremsen. Ein Helm ist Pflicht. Gestartet wird ab 13 Uhr Ecke Kirchbergstraße / Jahnstraße. Die Startgebühr beträgt fünf Euro. „Die erste Tour ist eine Testfahrt, die zweite wird gewertet.“ Aus Sicherheitsgründen fahre bei dem Rennen jeder für sich, so Götz. Nach dem Rennen werden die Seifenkisten von einem Quad wieder zum Startplatz transportiert. Vom Zeitablauf her können maximal 30 Fahrer starten.

Ziel ist vor dem Bachbahnmuseum

Zieleinfahrt ist vor dem Bachbahnmuseum in der Jahnstraße. Dort wird auch die Siegerehrung stattfinden. An Sicherheitsmaßnahmen hat der Veranstalter nicht gespart. 120 Strohballen hat Götz anfahren lassen. Die werden entlang der Rennstrecke und der Zieleinfahrt ihren Platz haben. Anmeldung und Infos: schmalenbergmachmit@gmail.com.