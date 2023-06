Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Er ist der Joshua des Kickboxens.“ So beschreibt Patrick Vespaziani einen ganz Großen dieses harten Kampfsports: Jamal Ben Saddik. Viel Respekt ist in den Worten des Kaiserslauterers zu spüren, der in der kommenden Woche als Sparringspartner mit Saddik in den Ring steigt. Der Belgier mit marokkanischen Wurzeln bereitet sich zurzeit auf einen WM-Kampf vor.

Der Vergleich mit dem englischen Profi-Weltmeister im klassischen Boxen, Anthony Joshua, zeigt, in welcher Liga Vespaziani Jamal Ben Saddik sieht. In der Tat gehört dieser zu den Topkämpfern