Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Noch immer sind Frauen in naturwissenschaftlich-technischen Berufen unterrepräsentiert. Seit 2001 können Mädchen am Girls’ Day in diese Branchen reinschnuppern. Mathematikerin Henrike Stephani vom Fraunhofer-Institut berichtet von ihrem Berufsalltag und wie man dem Ungleichgewicht entgegenwirken kann.

Das Frauen im Schnitt weniger verdienen, ist bekannt. Doch Frauen haben auch ein fast doppelt so hohes Risiko bei einem Autounfall schwer verletzt zu werden, obwohl sie seltener in Unfälle verwickelt