Nach 13 Jahren endet für Friedrich Hofschuster seine Zeit als Pächter des Campingplatzes am Gelterswoog. Am 31. Dezember ist Schluss. Eine Verlängerung kommt für ihn aus mehreren Gründen nicht in Frage. Enttäuscht ist er vom Unterstützungsangebot der Stadt.

Mit 63 Jahren, kurz vor der Rente, hat es sich Hofschuster überlegt, ob er den Pachtvertrag mit der Stadt verlängern soll. Doch die angeschlagene Gesundheit seiner Frau und Personalprobleme