Geisterspiele im Stadion. Die Tribünen sind leer. Die Rufe der Spieler und Trainer hallen von den Wänden wider. Gespenstisch die Szene. Marco Menches kennt sie nur zu gut und noch besser als die Fans, die vor dem Fernseher sitzen und erschaudern, wenn sie die Stille spüren an dem Ort, an dem sonst das Stadion bebt. Der FCK-Fan hat Geisterspiele hautnah erlebt, von einem Platz aus, an dem alles noch unheimlicher wirkt.

Der 43-jährige Lauterer ist Blindenreporter. Er und sein Team kommentieren die Spiele von einer Kabine unter dem Dach der Südtribüne aus. So gut und so detailliert, dass ihre Liveberichterstattung