Für die Schwertkämpfer ist der Weg das alleinige Ziel beim 11. Hanami-Cup. Sieger gibt es beim vom Kendo-Verein Kaiserslautern ausgerichteten Turnier aber auch.

Dunkle Jacken, weite Hosen, Kopftuch, Handschuhe, Brustpanzer, Schurz und eine sich ausladend über die Schulter schwingende Kopfmaske lassen kaum erkennen, ob hier Frau oder Mann mit dem Bambusschwert, dem Shinai, den Kampf sucht. Ist auch egal, nach Geschlechtern wird hier ohnehin nicht getrennt. Nur wenn ein zulässiges Ziel – Kopf, Hand, Seite – in exakter Technik mit dem vorderen Shinai-Drittel getroffen wird, gibt’s Punkte. Gleichzeitig muss der Kämpfer aufrecht und im Gleichgewicht sein, zusammen mit dem Hieb oder dem Stich mit dem vorderen Fuß auftreten und, ganz wesentlich, er oder natürlich sie, muss den Kampfschrei hören lassen und dabei ausdrücken, wo er zuschlägt.

Das ist die hohe Kunst. Kendo ist somit mehr als körperliche Stärke und Größe, es geht um Schnelligkeit und Intuition, nicht um das Ausspielen von Kraft oder schlichtem Draufhauen. Und es geht um Respekt. Der schwebt quasi unaufhörlich durch die Halle und nicht nur der.

Abläufe näherbringen

„Der Hanami-Cup ist ein Probeturnier für Kendoka, für Kendo-Übende, aus dem ganzen Südwesten“, verdeutlicht Stefan Ernst, der Vereinsvorsitzende und Träger des 3. Dan, dass es primär darum geht Turnierneulingen die Regeln und Abläufe eines Turniers näherzubringen, um den Einstieg in größere Turniere zu erleichtern und zu fördern. Die Stimmung in der Halle war dementsprechend geprägt von einer spürbaren Spannung der Neulinge und gleichzeitig „vom Geist des Anfängers, also vom Wohlwollen gegenüber Fehlern und der Absicht zu Lernen.“ So drückt es jedenfalls Stefan Ernst aus, während in der Halle die wichtigen Schreie das Aufklatschen der Bambus-Schwerter begleiten. Mit dabei auch Sebastian Bura vom 1. Kendo-Verein Kaiserslautern, der sich in den Poolkämpfen zwar gut behaupten konnte, es aber nicht in die Platzierungsränge schaffte.

Schulung der Fortgeschrittenen

Neben den Turnierkämpfen, aus denen am Ende Ryan Eberle vom Ken Zen Kan Heidelberg als Sieger hervorgeht, fanden beim Hanami-Cup auch Schulungen der Fortgeschrittenen als Kampfrichter und in der Organisation statt. Der Mainzer Hanns-Peter Herr, Träger des 6. Dan, Präsident des Südwestdeutschen Kendo-Verbandes, stand hier gemeinsam mit dem Koblenzer Florian Stotz, 3. Dan, den „Lernenden“ gegenüber. Stotz gab unter anderem seine Erfahrung aus dem Kadersichtungstraining mit der Nationalmannschaft weiter. Derart gut geschult, kreuzten alle Turnierteilnehmer in Otterberg vom Anfänger bis zum Meister die Schwerter, sammelten so weitere Erfahrung in der Sportart Kendo.