Wenig überraschend ist am Dienstag der Frühlingsmarkt „Lautern blüht auf“ mit verkaufsoffenem Sonntag abgesagt worden. Für 20. und 21. März war von der Werbegemeinschaft „Kaiser in Lautern“ der Frühlingsmarkt „Lautern blüht auf“ geplant. In diesem Zusammenhang fand in der Vergangenheit auch immer ein verkaufsoffener Sonntag statt, der von den beiden Werbegemeinschaften „Kaiser in Lautern“ und „ S& E“ organisiert wurde.

„Leider können wir aufgrund der aktuellen Situation und Verordnungen hinsichtlich der Pandemie, die Veranstaltung nicht durchführen. Dadurch fehlt der Anlass, sprich die Voraussetzung eines Marktes, zur Genehmigung eines verkaufsoffenen Sonntages“, heißt es von der Werbegemeinschaft.

Was die weiteren verkaufsoffenen Sonntage in diesem Jahr angeht, blieben die Anträge bestehen. Hier gelte es abzuwarten, wie sich das Pandemiegeschehen entwickelt und sich somit auf geplante Veranstaltungen auswirkt.