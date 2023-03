Die ersten waren schon im Februar zu sehen, die anderen haben sich Zeit gelassen bis März: Die Rede ist von bunten Frühlingsboten, die nach einem langen, grauen Winter endlich wieder Farbe in die Welt bringen.

Gerd Kaißling hat einen Regenbogen beim Spaziergang am Gelterswoog aufgenommen. Die Farben des Naturschauspiels leuchten hell.

Ein Eichhörnchen vor strahlend blaume Himmel. Foto: Rohmer

Herbert Rohmer ist ein niedliches Eichhörnchen vor die Linse gesprungen. Er hat das „Pinselöhrchen“ auf einem Baum sitzend fotografiert.

Der Kernbeißer knabbert kopfüber an einem Baum. Foto: Pitschi

Bei einem Spaziergang im Wald rund um den Friedhof Erzhütten beobachtete Günther Pitschi einige Vögel bei der Nahrungssuche. Besonders hat er sich über einen Kernbeißer gefreut, der mit dem Kopf nach unten an dem Samen eines Baumes knabberte.

Künden vom nahenden Frühling: Krokusse. Foto: Hemmer

Bilder von farbenfrohen Krokussen, die den ersten Bienen als Nahrungsquelle dienen, haben uns die RHEINPFALZ-Leser Hubert Hemmer und Volker Otterbach geschickt. Die Frühlingsboten leuchten in kräftigen Farben.

Auf den Krokussen tummeln sich die ersten Bienen. Foto: Otterbach

Roswitha Orschel hat einen Schmetterling dabei beobachtet, wie er bei den ersten Sonnenstrahlen von Blüte zu Blüte flog.

Auch ein Schmetterling ist bereits unterwegs. Foto: Orschel

Zwischen den Parkplätzen in der Gasstraße sind schon seit Februar die ersten Frühlingsboten sichtbar, wie das Bild von Edeltraud Neubeck zeigt. Rosafarbene Blüten an den Sträuchern bringen den ersten zarten Farbhauch in die Natur.

Diese rosa Blüten trotzen auch Kälte und Schnee. Foto: Neubeck

Laut(r)er Häppchen

Kaiserslautern hat viele Gesichter, täglich passieren interessante Geschichten. Diese wollen wir in unserer Rubrik „Laut(r)er Häppchen“ vorstellen. Da wir nicht immer und überall sein können, sind wir auf Mithilfe angewiesen. Vielleicht entdecken Sie, liebe Leserinnen und Leser, bei einem Streifzug durch die Stadt oder die Natur etwas, das Sie mit anderen teilen wollen. Schicken Sie uns ein Foto davon mit der Mindestgröße von etwa einem Megabyte sowie ein paar erklärende Zeilen dazu per E-Mail an redkai@rheinpfalz.de.