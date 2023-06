Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Folk’s not dead“, lautete das Motto an diesem feuchtfröhlichen und Hit-geladenen Freitagabend in der Kammgarn. Die Speedvolk-Legenden von Fiddler’s Green machten endlich mal wieder Station im Lauterer Kulturzentrum und ließen dabei die Fans und Becher tanzen!

2020 feierten die Erlanger „Ehren-Iren“ ihren 30. Geburtstag. So lange halten nur die wenigsten Bands durch. Und dann auch noch ohne allzu große bandinterne oder -externe