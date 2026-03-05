Die zweite Mannschaft des FCK steht als Aufsteiger in die Oberliga bereits fest. Nun kommt der TV 03 Ramstein zum Derby. Ein besonderes Ziel hat der FCK II noch.

Mit 14 Siegen aus 14 Spielen und 28:0 Punkten führen die Lauterer die Tabelle souverän an. Mit dem jüngsten Erfolg im entscheidenden Spitzenspiel beim TV Kirchheimbolanden machte das Team die Meisterschaft vorzeitig perfekt. Ein Blick auf die Zahlen unterstreicht die Dominanz des FCK: 1265 erzielte Punkte bei lediglich 937 Gegenpunkten bedeuten eine beeindruckende Korbdifferenz von plus 328. Verfolger TV Kirchheimbolanden (20 Punkte) kann die Rot-Weißen nicht mehr einholen, die Meisterschaft ist unter Dach und Fach – nun soll auch die „Null“ in der Niederlagenspalte Bestand haben.

Im Derby gegen Ramstein (Sonntag, 14 Uhr, Barbarossahalle) wird voraussichtlich auch wieder Spielmacher Vicente Baca Montero mit von der Partie sein. Der Guard ist eine absolute Schlüsselfigur. Seit Beginn der Rückrunde pendelt Montero zwischen erster und zweiter Mannschaft und verleiht dem Landesliga-Team zusätzliche Qualität und Spielkontrolle.

Ramstein mit defensiven Schwächen

Beim hart erkämpften 81:74 (34:41)-Auswärtssieg in Kirchheimbolanden war er bester Werfer der Partie. Der gebürtige Mexikaner, der die Landesliga-Korbschützenliste mit starken 20,8 Punkten im Schnitt anführt, brillierte dort nicht nur als Scorer, sondern übernahm in der Schlussphase auch Verantwortung und lenkte das Spiel in die richtigen Bahnen.

Für die Gäste aus Ramstein geht es tabellarisch zwar nicht mehr um die Spitzenplätze, doch ein Derby hat bekanntlich seine eigenen Gesetze. Mit einer Bilanz von 5:8 Siegen rangiert der TV 03 derzeit auf dem siebten Tabellenplatz. 997 erzielte Punkte zeigen, dass offensiv durchaus Qualität vorhanden ist, allerdings stehen dem 1066 kassierte Zähler gegenüber. Gerade defensiv offenbarte Ramstein im Saisonverlauf immer wieder Schwächen – gegen die offensivstärkste Mannschaft der Liga wird daher eine Leistungssteigerung notwendig sein, um dem Favoriten Paroli bieten zu können.

Ungeschlagen bleiben bis zum Ende

Für den FCK II ist die Zielsetzung klar formuliert: Mit einem weiteren Sieg möchte sich die Mannschaft von ihren Fans verabschieden und gleichzeitig ein Ausrufezeichen in Richtung Oberliga senden. Der Aufstieg ist sportlich gesichert, die Vorfreude auf die kommende Spielzeit ist groß. Ganz beendet ist die Saison nach dem Derby allerdings noch nicht: Am 22. März 2026 um 16 Uhr treten die Lauterer auswärts bei der DJK Nieder-Olm an.

Zunächst aber gilt der volle Fokus dem Heimspiel am Sonntag. Tip-Off ist um 14 Uhr in der Barbarossahalle. Die Zuschauer dürfen sich auf ein intensives Derby freuen, in dem der TV Ramstein dem FCK ein Bein stellen möchte, während der Meister noch einmal seine Klasse unter Beweis stellen will – mit dem großen Ziel, die Saison ungeschlagen zu beenden.