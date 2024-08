Wo einst im „Städtischen Badeweiher“ geschwommen wurde, rollen heute Autos über die Straße. Auch mit Blick auf die Badeordnung hat sich im vergangenen Jahrhundert einiges geändert.

Den ersten Badeweiher schuf die Stadt auf Drängen vieler Bürger und eines neu gegründeten Turnvereins im Jahr 1848. Es war ein naturbelassener etwa 300 Meter langer und 30 Meter breiter Weiher in einer kleinen Senke beim untergegangenen Westbahnhof mit dem Namen „Städtischer Badeweiher“.

Aus heutiger Sicht lag der „Städtische Badeweiher“ ungefähr im Bereich des Blechhammerwegs westlich des Westbahnhofs. Die im Jahr 1908 benannte Badweiherstraße erinnert an den Weiher, den die Lauter speiste. Unter Aufsicht des Bademeisters Franz Hasemann durfte man auch außerhalb der Badezeiten mit einem Nachen, einem kleinen Boot, auf dem Weiher rudern. Zu dem Nachen im Vordergrund der Aufnahme aus dem Jahr 1905 gibt es im Stadtarchiv eine Notiz: „Am Paddel rechts sitzt der Aufseher Franz Hasemann und im Boot links der Pudel Pascha.“

Strikte Geschlechtertrennung

Das Baden war unentgeltlich. Gemeinsames Baden „beider Geschlechter“ war nicht gestattet. Es gab getrennte Badezeiten. Über die Einhaltung der guten Sitten im „Städtischen Badeweiher“ wachte Franz Hasemann, steht in der Badeordnung von damals. Die ortspolizeiliche Vorschrift aus dem Jahr 1897 hält in Absatz XV, Paragraf 134 fest: „Das Baden in offenen Gewässern in der Nähe menschlicher Wohnungen oder an Wegen zur Tageszeit ist verboten.“

Die „guten Sitten“ schienen auch durch die ab 1883 am „Städtischen Badeweiher“ vorbeiführende Lautertalbahn gefährdet gewesen zu sein. „Das von den Damen benützte Bassin, durch Tücher verdeckt, ist wegen der Bahn nicht mehr gegen die Blicke Neugieriger zu schützen“, schrieb die Pfälzische Presse damals.

Verschmutzung durch Abwässer

Der „Städtische Badeweiher“ sei im Jahr 1868, „wesentlich“ vergrößert worden, heißt es in Dokumenten zu seiner Geschichte. Der im Jahr 1888 „bei dem alten Badeweiher“ gebaute Schlachthof – heute Bestandteil der Gartenschau – wurde von Jahr zu Jahr umfangreicher. Weil Abwässer des Schlachthofs in die Lauter und damit in den Badeweiher gerieten, musste er im Jahr 1907 geschlossen werden, und die „grüne Brühe“, wie die Zeitung schrieb, verlandete allmählich. Ab 4. Juni 1908 stand den Badegästen das Waschmühlbad, die „Wesch“, mit sauberen betonierten Becken zur Verfügung.