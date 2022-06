Der Garten von Christa und Bianca Eckel auf dem Bännjerrück ist eine einzige Einladung an die Tierwelt. Angefangen bei den Amphibien über die Insekten bis hin zur bunten Vogelwelt fühlen sich viele Arten wohl im Eckelschen Garten. Opas alte Badewanne dagegen bietet auch was für die Menschen.

Überall Rosen! Nicht dicht an dicht. Nein, im Garten von Christa und Bianca Eckel zeichnen die Rosen ein elegantes Blütenmeer, das im gesamten Gartenbereich immer wieder auftaucht. Ob historisch wie die duftende Rose „Charles de Mills“, die sich den Insekten in purpurrot-violett anbietet oder die rahmweiße „Maxima“, die Gewürzrose, die Kartoffelrose, das Moosröschen und und und. Alle kann Bianca Eckel gar nicht beim Namen nennen, ist ihr auch nicht so wichtig, Hauptsache, es blüht und duftet und die Hummeln finden Nahrung, deshalb auch die vielen historischen Rosen, die so richtig insektenfreundlich sind.

„Am Anfang waren bei uns im Garten keine Rosen und auch keine Kräuter“, blickt Christa Eckel in die 1960er zurück. Seit 1967 wohnt sie mit ihrem Mann auf dem Bännjerrück, diesem heute dicht besiedelten Bergrücken der Stadt Kaiserslautern, der sich zwischen Pariser Straße und der Hohenecker Straße befindet. Irgendwann hat Tochter Bianca ihre Gartenliebe entdeckt und die Mutter überzeugt, Kräuter und Rosen zu „dulden“. Ist lange her. Heute ist zwar noch immer Mutter Christa für den Garten zuständig, schätzt den „grünen Daumen“ ihrer Tochter und deren tatkräftige Unterstützung aber sehr.

Statt Folie ein Teichbecken

Mit den Jahrzehnten hat sich der Garten verändert. Die alten Birken haben das zeitliche gesegnet und auch der ehemals großzügige Gartenteich, der sein Wasser mittels Folie vor dem Davonlaufen sicherte, der ist Geschichte. „Die Folie war kaputt“, schildern die Eckels, deshalb habe vor wenigen Jahren ordentlich Hand angelegt werden müssen. Wasser sollte aber in den Garten zurückkehren, schon der Tiere wegen. Heute befindet sich ein kleines, festes Teichbecken im Zentrum des Gartens, das noch immer nachgebessert wird, etwa mit noch mehr Steinen im Randbereich. „Da können sich die Molleköpp gut verstecken“, sagen die Eckels, die auch die schwächsten Glieder im Garten unterstützen, zu denen sicherlich die Kaulquappen zählen. Frösche und Kröten kommen als Unterschlupf und Lebensraum das Ineinandergreifen der unterschiedlichen Pflanzen direkt am Teich entgegen. „Das soll so dicht zusammenwachsen“, betonen die Frauen.

Fische gibt es im kleinen Teich keine, einmal um den Kaulquappen, aber auch den Libellenlarven und Molchen eine Chance zu geben. „Manchmal kommt der Fischreiher und sieht nach, ob es nicht doch Fische gibt“, berichtet Bianca Eckel vom Besuch aus der Luft. Nicht der einzige, der hier immer wieder sein Gefieder zeigt: Der Vogelwelt gefällt es im Garten der Eckels gut. Viele Arten leben und brüten hier. „Das macht uns viel Freude, wenn wir am Tisch sitzen und all den Tieren zuschauen, gerade auch wenn etwa die Jungvögel im Apfelbaum sitzen und gefüttert werden.“ Der Apfelbaum an sich gekonnte eine Kletterrose schmiegt, ist bald so alt wie der Garten selbst. Er trägt nicht mehr jedes Jahr, gehört aber einfach zur Familie. „Den können wir doch nicht einfach absägen!“

Neben Äpfel gibt es im Garten auch Himbeeren, eine Stachelbeere und einen jungen Kirschbaum. Ein Akanthusgewächs überragt mit seinen großen Lippenblüten so einiges. Auch hier krabbelt gerade ein Bestäuber auf der Suche nach Nektar ins Innere der Blüte. Wildkräuter, die sich versamt haben, wachsen einträchtig mit Fenchel oder der fetten Henne. „Ich schaff es nicht, in einer Linie zu arbeiten“, gesteht Christa Eckel lachend, dass das auf den ersten Blick etwas durcheinander geratene Pflanzensammelsurium völlig gewollt ist.

Ein Fingerhut zeigt sich und zum Nachbargrundstück schließt sich die Mahonie an, die sich mit Rosen, Wildem Wein und der Felsenbirne ein fettgrünes, teils glänzendes Stelldichein gibt. Alles Lebensraum für die Tiere, genau wie der Hasel, der Frauenmantel oder der orange leuchtende Mohn, der sich ob dem Besuch der dicken Hummeln sichtlich in die Tiefe biegt.

„In diesem Jahr haben wir wirklich viele Hummeln“, sind die Eckels froh, den Insekten ein offensichtlich passendes Angebot machen zu können. Dazu zählt auch der Olivenstrauch, Salbei, Pfefferminze, Oregano, Petersilie, ein Maggistrauch und mehr, was zu unterschiedlichen Zeiten blühend im Angebot ist.

Gewürze frisch auf den Tisch

„Wir nutzen die Gewürze frisch in der Küche, ich trockne sogar einige der Kräuter für den Winter“, gesteht Bianca Eckel, dass Mensch hier nicht zu kurz kommt. Deshalb wächst da auch Salat – in einer alten Duschwanne! Daneben zeigt sich eine Badewanne auf vier Füßen stehend, bepflanzt mit prächtig heranwachsenden Bohnen. Die Wanne stammt vom Opa, ist zu hören. Da mischt wohl der Spirit einer weiteren Generation im Garten mit. „Die Wanne ist ideal, da kommt keine Schnecke rein“, scheint es bei Familie Eckel offensichtlich doch ein Tier zu geben, dass sich nicht ganz so einfach an dem gewollt verschlungenen Miteinander der unterschiedlichsten Pflanzen laben darf ...