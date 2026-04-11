Drei Formationen traten am dritten Tag des Pfälzer Traditionsfestivals im Kulturzentrum an. Wobei es eine Premiere gab, die den Abend auch dominierte.

Eine Premiere dominierte den dritten Abend des Kammgarn-Jazzfestivals: Michael Wollny und Emile Parisien standen zwar beileibe nicht zum ersten Mal auf der Kammgarn-Bühne, aber zum ersten Mal gemeinsam. Und was die beiden da in ihrem knapp eineinhalbstündigen Set fabrizierten, war Sonderklasse.

Sie kennen sich seit langen Jahren, der 47-jährige unterfränkische Pianist aus Schweinfurt und der Saxophonist aus der südfranzösischen Weinbaugemeinde Cahors. In verschiedenen Formationen spielten sie bereits miteinander, etwa in Wollnys Projekt „Bau Haus Klang“ oder dem Quartett „Out Of Land“. Dass sie es irgendwann einmal als Duo versuchen würden, lag also nahe. Auch in künstlerischer Hinsicht.

Musikalische Freigeister

Zunächst einmal verschmelzen beide den Jazz mit anderen Ausdrucksformen, vor allem mit klassischen Anleihen, daneben mit Neuer Musik und sogar poppigen Anwandlungen. Beide sind also musikalische Freigeister und zugleich Seelenverwandte mit einer höchst individuellen Handschrift. Und wie sich diese ergänzen, wurde von Anfang an klar.

Wollny gibt dabei ein verhaltenes, auch gerne melancholisches und klassisch anmutendes Thema in einem langen Solo vor. Parisien steigt dann ebenso behutsam darauf ein, tastend etwa mit ruhigen, langen Tönen seines Sopransaxophons. Dann wandern die beiden weiter, steigern sich, werfen sich die Bälle zu, spielen miteinander, virtuos, präzise, kongenial. Was da entsteht, ist ein feines, ja feinstes Netz aus Melodien und Harmonien, eine freie Rhapsodie, kunstvoll verschränkt bis in die letzten Ton, ein Amalgam zweier aufs höchste miteinander verschmelzender Musikerseelen.

Neben dem traumschönen, klassisch inspirierten Wohlklang steht dabei der Aufbruch bis hin ins Freejazzige. Zugegeben: Gerade letzteres ist anstrengend, fordernd. Aber die Konzentration, die Einlassung lohnt sich. Am Ende des Konzertes ist man irgendwie beseelt, verzaubert, so wie offensichtlich auch die beiden Musiker, deren auch menschliche Nähe an diesem Abend mit Händen greifbar wird. Alles andere sollte, ja musste es im Nachgang schwer haben angesichts dieser Klasse, dieses Niveaus.

Wacker geschlagen

Wacker schlugen sich immerhin die drei Briten von Mammal Hands im Anschluss im Cotton Club des Kulturzentrums. Sie setzen auf eine Mischung aus ganz viel minimal music, Jazz und Ambient bis hin zu Electronica. Gewaltige Spannungsbögen erzeugen auch sie, wenngleich weitaus plakativer, einfacher gestrickt.

Jazz goes Club: das britische Trio Mammal Hands im Cotton Club. Foto: view

Unablässig hämmert Nick Smart minimalistische Patterns, also kleinste motivische Zellen, in die Tasten. Seine Füße bedienen ein Basspedal, dessen Töne den Club erzittern lassen. Darüber schwebt Jordan Smarts sphärisch hallendes Saxophon. Und Rob Turner webt dazu am Schlagzeug einen Drum’n’Bass-mäßig züngelnden Rhythmusteppich. Fertig sind die Ingredienzien für die häufig ins Monumentale reichenden Nummern, die dann – wiederum ganz minimal-music-like – oft abrupt enden und den Hörer aus dem hypnotischen Klangsog herauskatapultieren.

Zweifellos ein Musikerlebnis der ungewohnten, der abgefahrenen Art, das den Jazz in die Clubatmosphäre überführt. Das Warten auf die englische Formation, die bereits beim 2022er Festival angekündigt war, aber coronabedingt passen musste, hat sich also gelohnt.

Region brilliert in der Schreinerei

Eher an Freunde „klassischerer“ Jazzformate richtete sich das zeitgleich in der Schreinerei des Hauses stattfindende Konzert des heimischen JA!ZZevau. Die vielköpfige und variable Band lotete das Spektrum von swingenden Nummern bis hin zu Latintiteln gekonnt aus.

Starkes Statement aus der Region: die Formation des JA!ZZevau in der Schreinerei. Foto: view

Fürs rhythmisch-harmonische Grundgerüst zuständig waren dabei Pianist Philipp Huchzermeier, Bassist Jörg Kirsch und Drummer Matthias Kurz. Elegante und stets angenehme Bläserlinien steuerten Max Kohns am Saxophon und Trompeter Tobias Weber (auch Flügelhorn) bei. Mit sympathisch frischer Stimme ließ sich Katja Welck vernehmen. Ein weiteres Mal also eine echte Bereicherung des Festivals aus den Reihen trefflicher Jazzer der Region.