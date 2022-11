Bei Holger Lorfing schlagen zwei Herzen in einer Brust. Der 51-jährige Römerberger ist Vorsitzender des Oberligisten TuS Mechtersheim, und er ist Präsident des FCK-Fanclubs Barbarossa. Am Freitag ist die zweite Mannschaft des FCK zu Gast in Mechtersheim, aber für Lorfing ist klar, wem er an diesem Abend mehr die Daumen drückt.

Es ist angerichtet für die Fußballparty in Mechtersheim. Auch wenn am Freitag (19.30 Uhr) „nur“ die zweite Mannschaft des Drittligisten im Römerberger Ortsteil zu Gast ist, ist das Spiel für so manchen Zuschauer und Verantwortlichen was Besonderes. Erst recht für Holger Lorfing, den Vorsitzenden des TuS. Er ist FCK-Fan durch und durch, hat seit 36 Jahren eine Dauerkarte fürs Fritz-Walter-Stadion, ist seit fast 25 Jahren FCK-Mitglied, ist mit den Roten Teufeln durch die Hölle gegangen und auf Wolke sieben geschwebt.

Er unterstützt seinen FCK bei praktisch jedem Heimspiel, fünf- bis sechsmal im Jahr auch auswärts, und er ist Präsident des Römerberger FCK-Fanclubs Barbarossa. 80 Mitglieder hatte der schon mal. Inzwischen fahren rund 20 regelmäßig zu den Heimspielen, ein halbes Dutzend Fans besucht auch die Auswärtsspiele. Lorfing war natürlich in Düsseldorf und ist einfach nur froh, dass es jetzt wieder läuft und aufwärts geht bei seinem FCK. Weil er auch schon ganz andere Zeiten erlebt hat, wo „die Leute geheult haben wie die Hunde“. Und er kann gut nachvollziehen, warum jetzt „alle froh sind, dass sie sich endlich wieder freuen dürfen“.

Fast ein Spitzenspiel

Dass die U21 seines FCK jetzt bei seinem TuS zu Gast ist, ist natürlich was Besonderes. Nachdem die kleinen Roten Teufel an die Tabellenspitze geklettert sind und weil Mechtersheim auf dem sechsten Platz steht, sei das „beinahe ein Topspiel“, sagt er. Und gibt zu, dass er in der Fanszene nachgefragt hat, ob Unterstützung von den Anhängern der Profis zu erwarten ist. Eine feste Zusage hat er nicht, aber ein bisschen Hoffnung, dass ein paar Fans kommen. Lorfing hat auch den Pressesprecher des FCK, Stefan Roßkopf, gefragt, ob er nicht zum Beinahe-Spitzenspiel kommen mag. Doch der habe heftig abgewunken. „Er hat gesagt, er geht nie wieder bei uns auf den Sportplatz. Schließlich hat er da die bitterste Niederlage erlebt, die er bisher mitgemacht hat“, erzählt Lorfing und erinnert an die 1:2-Niederlage der Profis im Verbandspokal beim Spiel in Mechtersheim.

Der Römerberger freut sich auf das Spiel am Freitag, hat einen guten Draht zu FCK-Trainer Peter Tretter und auch zu Andy Clauß, den Torwarttrainer der Profis, der vorher Co-Trainer der zweiten Mannschaft war. Wenn die kleinen Roten Teufel einlaufen, wird das Betzelied gespielt, verspricht er. Und auch die eigene Vereinshymne wird über den Platz schallen.

FCK-Fans als Ordner

Eine Tradition ist auch, wenn der FCK in Mechtersheim spielt, „dass drei, vier vom Fanclub Ordner machen. Sie kriegen dafür Eintritt, ne Bratwurst und Bier“, so der Deal.

Holger Lorfing hat noch was anderes organisiert, zur Feier des Tages: DJ Goldfinger, sein Kumpel, legt nach dem Spiel auf. Er hat ein umgebautes Piaggio, ein Dreiradfahrzeug, wie es in Italien oft als Eiswagen verwendet wird. Goldfingers „Disco Biene“ ist ausgestattet mit einem Mischpult und Boxen und wird, „wenn es nicht regnet“, neben dem Sportplatz vor der Pergola auf den Abpfiff warten und dann die FCK/TuS-Party starten.

Für wen Lorfings Herz schlägt, ist bei diesem besonderen Spiel trotz aller besonderen Umstände klar: „Selbstverständlich für Meedersche.“