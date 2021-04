Die Corona-Fallzahlen in der Hauptstadt steigen, ganz Berlin ist Risikogebiet. Rheinland-Pfalz hat mittlerweile Reisebeschränkungen für Menschen aus dem Hotspot erlassen. Die RHEINPFALZ hat mit dem SPD-Bundestagsabgeordneten Gustav Herzog über die Problematik gesprochen.

Gustav Herzog, heimisch im Zellertal, lebt in Parlamentswochen in Kreuzberg. Friedrichshain-Kreuzberg war am Donnerstagmorgen noch neben Charlottenburg-Wilmersdorf, Mitte, Neukölln und Tempelhof-Schöneberg Risikogebiet. Theoretisch müsste er, wenn er am Wochenende heimfährt, entweder zunächst in Quarantäne oder einen negativen Corona-Test nachweisen. Das muss er aber nicht, weil Bundestagsabgeordnete von diesen Auflagen ausgenommen sind. Dennoch sagte Herzog: „Diese Regelung ist Quatsch. Es ergibt keinen Sinn, Berlin in Bezirke einzuteilen. Man muss das Infektionsgeschehen in der gesamten Stadt sehen. Die Berliner sind viel in Bewegung, sie wohnen meist nicht dort wo sie arbeiten oder ausgehen.“ Am Donnerstagabend wurde schließlich ganz Berlin zum Risikogebiet erklärt.

„Das lässt sich nicht kontrollieren“

Er ziehe nicht durch Kneipen, gehe in kein Kaufhaus, unternehme gar nichts. „Ich werde morgens vom Fahrdienst abgeholt, hole mir auf dem Weg in mein Büro ein Brötchen in der Bäckerei, das war es dann mit den Außenkontakten. Ich treffe keine Menschenseele.“ Er habe in Berlin kein größeres Ansteckungsrisiko als in Kaiserslautern, „wenn ich über den Stiftsplatz laufe“. Ob in Berlin zu wenig in Sachen Corona kontrolliert wird? „Das lässt sich nicht kontrollieren, die hohen Infektionszahlen hängen mit Partys zusammen, da wurde in Lokalen nicht aufgepasst.“

Keine großen Feiern

Die RHEINPFALZ erreichte Herzog am Donnerstag in seinem Büro im Berliner Paul-Löbe-Haus. Er schrieb an einer Rede für den Abend, eine Veranstaltung des Bitkom. „Es ist einer der ersten Präsenztermine seit langem“, so Herzog. Vieles laufe weiterhin über Videokonferenzen, so beispielsweise am Morgen eine Veranstaltung mit der Fraunhofer-ITWM-Chefin Anita Schöbel. Auch Ausschusssitzungen finden in kleiner Runde statt. „Die meisten sind online zugeschaltet.“ Herzog berichtet, in den Gebäuden des Deutschen Bundestages gebe es seit Montag eine Maskenpflicht. „Für mich ändert sich dadurch nichts“, sagt der Mann, der seit 1998 im Bundestag sitzt. Er trage schon seit Wochen einen Mund-Nasen-Schutz, wenn er auf den Fluren unterwegs sei, in der Regel eine Stoffmaske. Angst vor Covid 19 hat er nicht. „Angst ist ein schlechter Ratgeber, ich nehme das Infektionsgeschehen aber sehr ernst, achte streng auf Abstandhalten und Hygieneregeln, ich gehe nicht auf große Feiern.“ Klar sei es nicht angenehm, im Zug über Stunden eine Maske zu tragen. „Aber es muss sein. Und das ist dann auch gut so, wie der Berliner sagt.“ Wobei der 61-Jährige meist zu den Sitzungswochen fliegt.

Vorsicht bei Großveranstaltungen

Angesichts der steigenden Infektionszahlen in Berlin hat sich Herzog selbst auferlegt, daheim im Wahlkreis direkt nach der Rückkehr zunächst keine Großveranstaltungen zu besuchen. „Wenn es nicht anders geht, mache ich einen Test“, berichtet er. Besuchergruppen empfängt er seit der Pandemie gar keine mehr. „Das fehlt mir schon, gerade die Kontakte auch zu den 20 bis 30 Schulklassen, die sonst regelmäßig da waren. Die Gespräche hatten für mich immer einen hohen Stellenwert.“ Erst seit vergangener Woche geht er im Wahlkreis wieder öfter auf die Marktplätze, „mit Maske, das funktioniert“. Darüber sei er froh. „Die Leute haben so viele Fragen, zu Corona, zu den iPads für die Schulen, zu ihrer Holzschnitzelheizung. Nur durch den direkten Kontakt kriege ich Hinweise darauf, was die Menschen umtreibt.“