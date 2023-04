Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am Sonntag erkundete der Zentralverband des deutschen Friseurhandwerks unter dem Titel „Urban Couture“ die neuesten Trends für Herbst und Winter 2022/23 in der weiten Welt der Haare. Nicht erst seit den legendären „Pilzköpfen“ prägt ein Look über lange Zeit das Aussehen vieler Menschen. Live auf der Bühne wurde geschnitten, geföhnt und gestylt.

„Ich schwöre, ich wär' so gerne wieder Frisör … Haare, Haare, den ganzen Tag Haare“, singt Thomas D in seinem Lied „Frisör“.