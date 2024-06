Der Betrieb der Wald-Kindertagesstätte im Siegelbacher Zoo läuft seit einigen Wochen, am Mittwoch machten sich Zoofreunde, Ortsbeirat und Vertreter der Stadt ein erstes Bild von der Einrichtung. Ein wichtiger Baustein fehlt noch, allerdings kann auch mit Blick auf die Heimat der Kita bald Vollzug vermeldet werden.

Bärbel ist ein Anfängerhuhn. Zumindest steht es so auf dem Zettel am Gehege im Hühnerdorf im Zoo in Siegelbach. Hühner der Rasse Orpington sind darüber hinaus geeignet für Familien