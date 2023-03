Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mehr, mehr, Miirtek: Am Samstag gab es dank des Berliner YouTube-Rappers Miirtek in der Kammgarn eine echte Retro-Party im 80er-Modus. Zusammen mit Kumpel Marti Fischer rockte er die Freiluft-„Stage“' mit einem sagenhaften Synthie-Pop-Rap aus der Hauptstadt. Und mitten im kultigen Retro-Set gab es eine Runde Entspannungsyoga.

Das erste, was einem beim Betreten des Kulturgartens in den Sinn kam: „Was? Nur so wenige?“ Denn unfassbarerweise war es nur ein halb voller Kulturgarten – noch nicht mal. Und das bei einer