Mit der Ausstellung in Erinnerung an Lutz Eigendorf ist die „Initiative Leidenschaft FCK – Fritz Walter Museum Kaiserslautern“ in ein ereignisreiches Jahr gestartet. Wolfgang Rotberg, der neue Vorsitzende des Fördervereins, freut sich auf das Programm, das den Meisterschaften vor 25 und vor 70 Jahren gewidmet werden soll.

„Rübergemacht“ – die Ausstellung zur Erinnerung an den ehemaligen FCK-Profi Lutz Eigendorf ist just am 7. März, seinem 40. Todestag, – im Museum des 1. FC Kaiserslautern eröffnet worden. Der einstige DDR-Nationalspieler ist am 7. März 1983 auf einer Landstraße bei Braunschweig ums Leben gekommen. Was zunächst wie ein Unfall unter Alkoholeinfluss anmutete, ist nach Einsicht in den Aktenberg der Gauck-Behörde wohl das mörderische Werk der Stasi. Kuratorin Stefanie Werner beleuchtete das allzu kurze Leben Lutz Eigendorfs.

Die Karriere des am 16. Juli 1956 in Brandenburg an der Havel geborenen Lutz Eigendorf wird in der Ausstellung nacherzählt. Eigendorf, „als Beckenbauer des Ostens“ gefeiert, nutzte einen Einkaufsstopp in Gießen am 21. März 1979 – am Tag nach dem im Zuge des deutsch-deutschen Sportverkehrs ausgetragenen Spiels seines Berliner FC Dynamo beim 1. FC Kaiserslautern – um sich abzusetzen. Mit dem Taxi fuhr er zurück nach Kaiserslautern. Hier wurde er Profi. Frau und Tochter wollte er nachholen. Daraus wurde nichts. Der unpolitische Fußballer war durch die Flucht zum Staatsfeind geworden, zumal sich Erich Mielke, der Kopf der Stasi und des BFC Dynamo, persönlich getroffen fühlte. Die Ehe Eigendorfs wurde zwangsgeschieden, er für ein Jahr gesperrt.

Debüt für den FCK 1980

Stefanie Werner schilderte, wie Lutz Eigendorf sein neues Leben lebte und liebte. Während seiner Sperre arbeitete er beim FCK als B-Jugend-Trainer. Damals lernte ihn Ottmar Frenger, als Spieler bei den FCK-Amateuren aktiv, später lange im Aufsichtsrat engagiert, kennen und schätzen. „Lutz hätte gerne Libero gespielt, aber auf der Position spielte Günter Neues eine überragende Rolle. Es war schwer für Lutz“, erinnert sich Frenger.

Gänsehaut pur als Eigendorf am 11. April 1980 beim 4:1 gegen den VfL Bochum erstmals im FCK-Trikot auflaufen durfte. Verletzungen bremsten den DDR-Flüchtling aber immer wieder aus. In 53 Bundesligaspielen und vier Pokalspielen schoss er sieben Tore, kam zehnmal für den FCK im UEFA-Cup zum Einsatz – unter anderem am 17. März 1982 beim 5:0 gegen Real Madrid. Drei Monate später der Wechsel zu Eintracht Braunschweig – das Verletzungspech blieb ihm treu. Am 5. März 1983 der Unfall – zwei Tage später starb Lutz Eigendorf. Er war inzwischen mit einer jungen Frau aus Kaiserslautern verheiratet, sein Sohn war gerade erst zur Welt gekommen. In Kaiserslautern wurde der Profi beerdigt, die Eltern durften zur Trauerfeier in den Westen reisen. Sie kehrten nicht wieder in die DDR zurück.

„Er fühlte sich beobachtet“

Am 40. Todestag besuchten die Aktiven des FCK-Museums Eigendorfs Grab – am Abend rief die Kuratorin in Erinnerung, was Stasi-Akten belegen: „Eigendorf – verblitzen“. Ein Indiz, dass die Stasi Eigendorf aus dem Weg geräumt hat. Am Tag nach seinem Tod kassierten zwei IM, die sich an Eigendorf heran gewanzt hatten, 1000 beziehungsweise 500 Mark.

„Lutz fühlte sich immer beobachtet, er hatte Angst, entführt zu werden“, erinnert sich Sepp Stabel, der ehemalige FCK-Torwart, der als Co-Trainer mit Eigendorf zusammen gearbeitet hat. „Lutz war sehr zugänglich, aber auch introvertiert. Auf dem Platz haben wir sofort gesehen, dass das ein ausgezeichneter Fußballer ist“, sagt Stabel.