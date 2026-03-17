Während die TSG I von der Zweiten Bundesliga träumt, wurde die zweite Mannschaft in der Regionalliga zurückgezogen. Wie es weitergehen soll.

Nicht weniger war zu erwarten von der TSG Kaiserslautern in ihren beiden Auswärtsspielen in der 3. Bundesliga Süd am vergangenen Wochenende. „Wir haben unsere Hausaufgaben erfüllt. Mehr war es dann auch nicht“, sagt TSG-Abteilungsleiter Helmut Schneider. Bereits am vergangenen Samstag beim Tabellensiebten vom SB Versbach gab es einen deutlichen 6:0-Sieg. Insgesamt gaben die Buchenlocher beim Kantersieg nur fünf Sätze ab. Lediglich der Japaner Haruki Miyamoto hatte seine Schwierigkeiten im Duell gegen Versbachs Daniel Geist, obgleich der TSG-Akteur mit 2:0-Sätzen führte. 11:8 gewann der Winterpausen-Neuzugang aus Fernost im fünften Durchgang.

Nur einen Tag später ging es gegen die alten Farben von TSG-Akteur Luis Kraus. Gegen den abstiegsbedrohten TTC Kist, derzeit Achter der Süd-Staffel der 3. Bundesliga, gewann die TSG mit 6:1. „Luis Kraus hatte es ganz schwer gegen seinen bisherigen Verein. Gegen seinen Gegner kann man auch verlieren“, sagt Schneider, über die Niederlage des jungen TSG-Akteurs, der im Duell gegen Roman Rosenberg mit 1:3 das Nachsehen hatte.

„Meisterhafte taktische Leistung“

„Torben Wosik hat mit einer meisterhaften taktischen Leistung gewonnen“, erzählt Schneider vom Sieg des ehemaligen deutschen Nationalspielers gegen Evgueni Chtchetinine, dem Topspieler des TTC Kist, den er wie Xi Wang deutlich in drei Sätzen besiegte. Doch auch TSG-Spitzenspieler Wang hatte seine Schwierigkeiten gegen Kist. „Er hat zu Beginn der Partie einfach alles getroffen“, erzählt Schneider vom Spiel von Nico Longhino gegen Wang. Nach einem 0:1-Satzrückstand musste Wang einen hohen Rückstand im zweiten Satz wettmachen, um dann in den folgenden beiden Sätzen knapp zu gewinnen.

Weil auch Haruki Miyamoto gegen Kists Lorenz Schäfer gewann und beide Doppel an die TSG gingen, lief es am Ende auf einen deutlichen Sieg Kaiserslauterns hinaus. „Dennoch war es ein viel schwierigeres Spiel als am Samstag“, relativierte der TSG-Abteilungsleiter, der froh ist, dass der Aufstieg in die 2. Bundesliga noch im Bereich des Möglichen liegt.

Nach Minuspunkten gleichauf mit Tabellenführer

Die TSG Kaiserslautern trifft am kommenden Sonntag (15 Uhr) im Heimspiel auf den ASC Grünwettersbach II, der zurzeit den vierten Rang in der Liga belegt. Nach Minuspunkten liegt die TSG weiterhin gleichauf mit dem Tabellenführer TTC immoXone Bietigheim-Bissigen, hat jedoch zwei Spiele weniger absolviert als der Tabellenführer.

Die TSG-Zweite wurde am 10. März vom Spielbetrieb in der Regionalliga zurückgezogen und wird im nächsten Jahr in der Oberliga Südwest spielen. „Wir wollen mit einer jungen Truppe an den Start gehen und in der Oberliga einen Neustart wagen“, sagt Schneider. Welche Spieler das genau sein sollen, ließ Schneider vorerst noch offen.