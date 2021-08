Der Altenhof und sein Umfeld waren noch in den 1920er Jahren ein ärmliches Stadtquartier. Himmelsgasse hieß ein heimeliges Sträßchen seit 1742, das parallel zur heutigen Heiligenstraße verlief. Danach hieß es bis 1836 Kleine Marktgasse und seit 1860 heißt es Jacobstraße. Die Heiligenstraße und die Jacobstraße sind heute noch „Brückenstraßen“, die den Altenhof und die Marktstraße verbinden. Beim Altenhof, etwa auf Höhe der Jacobstraße hat der Fotograf in Richtung Fackelstraße auf den Auslöser gedrückt. Vielleicht wollte er nur dieses Lauterer Idyll festhalten. Unser aktuelles Foto zeigt die heutige Situation. Auf der historischen Aufnahme aus dem Stadtarchiv scheint links ein Stück der Fassade der Villa Orth bei der heutigen Fackelstraße, der ehemalige Wohnsitz der Brauerfamilie, zufällig auf das Bild gekommen zu sein. Man erkennt, dass der Junge in der Bildmitte mit seinem Geschwisterchen auf dem Arm barfuß ist. Die 1920er Jahre waren trotz intensiven Wohnungsbaus Lauterer Notjahre. Auf dem Foto sieht man, wo die Schlafstube ist. Eine Mutter und ihr kleines Balg genießen die Sonne. Die Beinchen hängen über das Fenstersims.