Für den SV Morlautern sind die Tage in der Verbandsliga gezählt. Dem Abstiegskandidaten bleiben bis zum Saisonende nur noch zwei Spiele.

Das erste dieser „Abschiedsspiele“ bestreitet der SVM am Sonntag (15 Uhr) beim FK Pirmasens II, für den es in diesem Duell noch um einiges geht. Die zweite Mannschaft des Oberligisten hat am vergangenen Wochenende mit dem Sieg über das Schlusslicht Bodenheim den Sprung aus der Abstiegszone geschafft. Als Tabellenzwölfter steht der FK Pirmasens II einen Platz über dem Strich. Doch in Sicherheit darf er sich noch nicht wiegen – vom unteren Tabellennachbarn Bretzenheim trennen ihn nur drei Punkte. Mit den Worten: „Für den FKP geht es um alles“, verweist Daniel Graf auf die schwierige Tabellensituation des Gegners. Der Coach des SV Morlautern erwartet, dass die Pirmasenser personell alle Register ziehen und mit der „bestmöglichen Mannschaft antreten werden“.

So angespannt die Situation bei den Pirmasensern auch ist – die Morlautern wären froh, mit ihnen tauschen zu können. Für das auf dem 14. Platz stehende Team von Daniel Graf geht noch oben nichts mehr. Der Abstand auf die TSG Bretzenheim beträgt sieben Punkte. Von unten droht allerdings noch Gefahr. Der Tabellenvorletzte Steinbach könnte den SVM noch vom seinem Platz verdrängen. Auch wenn es letztlich wohl keinen Unterschied macht, ob man als 14. oder 15. absteigt, wollen die Morlauterer unbedingt ihren Platz verteidigen. Die Chancen der Donnersberger stehen nicht schlecht, dass sie am Sonntag im Spiel gegen das Schlusslicht Bodenheim einen Sieg landen. Sollte ihnen das gelingen und der SVM gleichzeitig beim FKP II verlieren, wären beide Teams punktgleich.

Keine Fehler mehr

„Wir wollen uns in den letzten beiden Spielen gut präsentieren“, sagt Coach Graf und macht damit deutlich, dass sich seine Mannschaft nicht hängen lassen wird. Das war auch zuletzt in der Auswärtspartie gegen Alemannia Waldalgesheim nicht der Fall. Da stand zwar am Ende eine 0:4-Niederlage, aber den Vorwurf mangelnden Einsatzes musste sich die Mannschaft nicht gefallen lassen. Zu bemängeln war aber, dass sie sich durch „grobfahrlässige Fehler“, so Daniel Graf, selbst auf die Verliererstraße gebracht habe.

Gegen den FK Pirmasens II soll es am Sonntag besser laufen. Hoffnung macht dabei das Hinspiel, das der SV Morlautern verdient mit 2:0 für sich entschied.